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片場玩「四柱賽跑」真見叫來鬼！　《鬼舞屍》男主角驚喊：無法解釋

記者蕭采薇／綜合報導

泰國恐怖片《鬼舞屍》取材自傳統祭祀儀式「瑪諾拉」，其中飾演阿欣的泰印混血人氣男星席渥帕瓦（Shivam Pawa），分享拍攝時玩「四柱賽跑」遊戲發生的怪事，仍心有餘悸的說：「所有人都太入戲了，我覺得我們真的叫來了鬼。」

▲《鬼舞屍》。（圖／車庫提供）

▲《鬼舞屍》取材自泰國傳統祭祀儀式「瑪諾拉」。（圖／車庫提供）

《鬼舞屍》描述四個好朋友阿欣、迪恩、喬巴和肯，在迪恩的母親過世後相聚，三位好友自願留下來陪伴迪恩，幫助他整理曾為舞蹈學校，現今空無一人的老宅。但當他們踏進這間屋子怪事便不斷發生，尤其在阿欣戴上了一頂瑪諾拉舞者的尖頂頭冠「差達」後，似乎有什麼存在被喚醒了。
 
作為電影的重要元素，瑪諾拉人鳥舞（Menora）是泰國南部古老的傳統舞蹈，「諾拉」一詞來自梵文，為一位在泰國神話中上半身是人類；下半身是鳥的公主。舞者在表演時會配戴長而彎曲的假指甲，肢體動作也會模仿鳥類的各種特徵，猶如被附體，民眾相信其為神靈的化身，並將舞者吟唱的詩詞視為神諭。

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瑪諾拉人鳥舞於2021年被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產，而在《鬼舞屍》中瑪諾拉人鳥舞優美的舞步和精緻的指甲，化為令人毛骨悚然的存在。主角阿欣在受到鬼魂蠱惑後也開始跳起了瑪諾拉舞，飾演阿欣的席渥帕瓦表示，他特別為了這部戲接受訓練，一旁的南娜帕拉迪西里吉拉德（Nunnapas Radissirijiradech）也稱讚，他的動作比多數人更優美。

▲《鬼舞屍》。（圖／車庫提供）

▲《鬼舞屍》有百合元素。（圖／車庫提供）

說到鬼魂，席渥帕瓦也分享了拍攝《鬼舞屍》時撞鬼的經驗，他回憶，電影中有個場景，是為了確認是否有鬼跟著他們，所以開始玩一種叫做「四柱賽跑」的遊戲，「當我們拍攝時，必須叫鬼來和我們一起玩。所有人都太入戲了，我覺得我們真的叫來了鬼。期間發生了很多讓人起雞皮疙瘩的事情，我只聽到了一些奇怪聲音，但有幾個人目睹了無法解釋的事情！」

除了真「鬼抓人」的四柱賽跑外，在片中一人分飾納姆、芬恩兩角的女主角南娜帕表示自己也曾在片場撞鬼：「我們是在一棟頗有歷史的建築物裡拍攝，在電影某個場景，有真的鬼魂進入了畫面，其中一個演員拔腿就跑。」為《鬼舞屍》平添一絲詭譎氛圍。

▲《鬼舞屍》。（圖／車庫提供）

▲《鬼舞屍》片場真的傳出難以解釋的怪事。（圖／車庫提供）

《鬼舞屍》由席渥帕瓦擔綱主演，得到角色的當下他興奮無比，並笑說：「我一直對表演懷抱熱情，打從在媽媽的肚子裡以來，我就是個戲劇性的嬰兒！」片中他飾演一個受前世因果和鬼魂所擾的男子，被問及準備方式，席渥帕瓦表示：「阿欣大部分時間都獨來獨往。為了了解他的想法，我把自己關在房間裡足不出戶。當我進入他的內心時，我發現自己有一段時間變成了他。阿欣在我腦海裡縈繞了將近一個月，直到最後我不得不放開。」《鬼舞屍》4月11日上映。

 

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