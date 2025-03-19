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媽200元絲巾用10年破了　楊繡惠寵母豪送愛馬仕！爸一看問：幾百？

記者劉宜庭／綜合報導

藝人楊繡惠一向以孝順著稱，經常在社群上分享與家人間的互動，昨（18日）發文透露自己為母親精心挑選了兩條名牌絲巾，沒想到卻被家人以為是菜市場200元的絲巾，讓她哭笑不得，但也感性表示：「希望媽媽喜歡。」

▲楊繡惠寵媽送愛馬仕絲巾。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

▲楊繡惠寵媽送愛馬仕絲巾。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）▲楊繡惠寵媽送愛馬仕絲巾。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）▲楊繡惠寵媽送愛馬仕絲巾。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

▲楊繡惠寵媽送愛馬仕絲巾。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

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楊繡惠在貼文中提到，從小到大，她的母親就有一條在菜市場買的200元絲巾，這條絲巾陪伴母親十多年，直到最近終於破了，媽媽竟然還問她：「我的絲巾破了，要補嗎？」讓她當場傻眼，忍不住回：「現在都民國幾年了，還有人在補破絲巾嗎？」

為了讓媽媽安心，楊繡惠豪氣表示：「明天我去幫你買一條。」媽媽回答「買兩條好了」，她立刻表示沒問題，「因為我媽不知道以為我會去菜市場幫她買一條200元的絲巾，所以她說要二條，因為髒了可以洗替換，我是沒有去菜市場，但我去馬場買了二條我覺得適合媽媽用的絲巾。」

▲楊繡惠寵媽送愛馬仕絲巾。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

▲楊繡惠寵媽送愛馬仕絲巾。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

▲楊繡惠寵媽送愛馬仕絲巾。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

▲楊繡惠十分孝順，平時經常分享家庭日常。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

發文同時，楊繡惠上傳媽媽拿著裝著新絲巾的盒子，眼尖網友立刻認出是名牌愛馬仕（Hermès）。然而，當她興奮準備將絲巾交到母親手上時，爸爸的第一句話竟是：「阿惠啊！你買那兩條絲巾幾百元啊？」讓她瞬間無言。雖然爸爸可能沒意識到這條絲巾的價值，但楊繡惠仍感性表示，希望媽媽會喜歡這份禮物，一番孝心獲得大票網友好評大讚。

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