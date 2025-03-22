《寶物島》朴炯植成禁慾系男神！富二代出身從小學馬術被稱「ZE:A貴公子」

▲朴炯植出演韓劇《寶物島》。（圖／取自phs1116 IG）

圖文／CTWANT

184公分高的朴炯植出演韓劇《寶物島》，劇中他飾演的徐東柱為大山集團會長秘書室對外合作組長，是一個心思縝密、充滿野心的人。在韓國收視率表現亮眼，朴炯植這次角色終於讓人一甩《大力女都奉順》安敏赫「可愛狗狗暖男」印象，直接變成性感指數爆表的禁慾系男神。

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關於《寶物島》朴炯植5件事：被稱為「馬術王子」

朴炯植從小學習馬術，擁有專業的馬術能力，並曾代表學校參加比賽。在綜藝節目《真正的男人》中，展現了高超的騎馬技術，讓觀眾印象深刻，他本人也曾表示，騎馬時能感受到與動物的溝通與默契，讓他非常享受。除此外他在中學時曾學習劍道，並擁有劍道教師的資格，非常喜歡運動的他也會騎自行車、潛水、高爾夫，又帥又愛運動的男生未免太夢幻了吧！

▲朴炯植從小學習馬術，擁有專業的馬術能力。（圖／取自phs1116 IG，下同）

關於《寶物島》朴炯植5件事：愛畫畫還曾經當過樂隊主唱並獲得第一名

在帝國之子成員黃光熙的網路節目《家內朝貢業》幫觀眾小物畫表情時，因小物表情畫得生動可愛，被黃光熙問及什麼時候開始有繪畫天分，朴炯植提到因為喜歡畫畫，在中學時參加過「卡通繪畫社」。高中時期還是樂隊的主唱，曾在韓國京畿道競賽中獲得第一名，當時SM娛樂、YG娛樂都向他要求試鏡，均被朴炯植拒絕。

關於《寶物島》朴炯植5件事：富二代出身被稱為「ZE:A貴公子」

父親是韓國BMW汽車公司的理事長，母親是鋼琴老師，朴炯植從小就接受良好教育以及接觸馬術與劍道等貴族運動，朴炯植在2010年以男子偶像團體ZE:A（帝國之子）成員身份出道，擔任主唱。雖團體後期人氣不如其他大勢男團，但朴炯植因帥氣外表和扎實唱功而備受關注，尤其接連主演《大力女子都奉順》、《Suits》、《低谷醫生》也都有很好的成績。

關於《寶物島》朴炯植5件事：服兵役期間表現優秀

朴炯植於2019年6月入伍，並自願加入韓國陸軍首都防衛司令部憲兵隊，服役期間，他因訓練成績優異獲晉升為中隊長，由三星中將親自頒授，亦獲得三天休假獎賞，展現了堅強與紀律的一面，2021年退伍後，他迅速回歸演藝圈，人氣不減反增。

關於《寶物島》朴炯植5件事：富裕背景卻不靠家人，靠自己打拼

儘管擁有良好家庭背景，朴炯植並沒有依賴家族關係或財力，他選擇憑藉自己的實力和努力闖蕩演藝圈。他曾在訪談中提到，家人雖然支持他的選擇，但也鼓勵他靠自己努力，這也是他堅持不靠「金湯匙」的原因。而且朴炯植雖然家境富裕，但他始終秉持低調謙遜的態度，靠著親和力和誠懇態度圈粉無數。

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