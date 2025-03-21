小孟老師／3月21日星座運勢　天秤金牛都要注意理財

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：付出成功在望
感情：分享喜悅快樂
財運：網路直播賺錢
幸運色：玫紅色
貴人：獅子
小人：巨蟹
工作：事業如虎添翼
感情：真摯相伴陪伴
財運：省錢投資賺錢
幸運色：粉橘色
貴人：天秤
小人：雙魚
工作：積極開發市場
感情：充滿激情火熱
財運：關注財務狀況
幸運色：淺綠色
貴人：處女
小人：天秤
【土象星座】
工作：奮鬥拼搏成就
感情：感受自由飛翔
財運：精打細算理財
幸運色：藕紫色
貴人：金牛
小人：魔羯
工作：小成就大希望
感情：牽手共同走過
財運：謹慎考慮投資
幸運色：丹寧色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：勤奮踏實發展
感情：青春朝氣活力
財運：掌握市場趨勢
幸運色：水藍色
貴人：牡羊
小人：天蠍
【水象星座】
工作：不斷進取事業
感情：平凡生活閃光
財運：超前布局市場
幸運色：漆黑色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：業績節節高升
感情：永恆珍藏美好
財運：資產適度增值
幸運色：透明色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：與眾不同可期
感情：勇敢追逐幸福
財運：定期評估財務
幸運色：純白色
貴人：射手
小人：處女
【火象星座】
工作：努力財源廣進
感情：溫暖熱情擁抱
財運：選擇可靠理財
幸運色：霧灰色
貴人：雙子
小人：水瓶
工作：事業以誠相待
感情：親密溫馨甜蜜
財運：小額積累資產
幸運色：米黃色
貴人：水瓶
小人：牡羊
工作：事業大展宏圖
感情：探險發現奇妙
財運：誠實建立信用
幸運色：奶茶色
貴人：魔羯
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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