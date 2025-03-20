小孟老師／3月20日星座運勢　牡羊座幸福就在你身邊

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：成本控制得宜
感情：甜言蜜語真情
財運：販售副業產品
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：射手
工作：領導能力提升
感情：珍愛每分每秒
財運：二手物品賺錢
幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
工作：付出得到回饋
感情：好好享受當下
財運：網路行銷傭金
幸運色：白色
貴人：射手
小人：雙魚
【土象星座】
工作：壓力重擔減少
感情：甜蜜溫馨回憶
財運：創業賺被動財
幸運色：淺藍色
貴人：獅子
小人：巨蟹
工作：平穩解決麻煩
感情：貼心細節温馨
財運：積極發掘機會
幸運色：鵝黃色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：真誠對待客戶
感情：花好月圓愛心
財運：市調查賺報酬
幸運色：墨綠色
貴人：雙子
小人：金牛
【水象星座】
工作：願意互相配合
感情：綻放愛情火花
財運：定期更新知識
幸運色：米黃色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：智商高情商佳
感情：經典浪漫永恆
財運：穩定財務狀況
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：處女
工作：情緒控管得宜
感情：甜蜜幸福愛戀
財運：精明消費管控
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：天秤
【火象星座】
工作：減輕自身負擔
感情：幸福總在身邊
財運：問卷小賺報酬
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：水瓶
工作：得到上級信任
感情：心心相印愛意
財運：販售手工藝品
幸運色：孔雀藍
貴人：牡羊
小人：獅子
工作：細心謹慎處理
感情：激情燃燒甜蜜
財運：手工藝品創業
幸運色：翡翠綠
貴人：天蠍
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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