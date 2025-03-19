李準基1舉遭疑逃漏稅！　「追繳2250萬稅」不服前後不一：法律抗辯

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李準基近日捲入稅務爭議，遭國稅廳追繳約韓幣9億元（約新台幣2250萬元）的稅款，並被指控透過個人經紀公司JG Entertainment進行交易，以規避較高的個人所得稅。對此，李準基方面強調遵循過往稅務申報慣例，並已向稅務仲裁院提出異議申請，積極展開法律應對。

▲李準基遭南韓國稅廳追繳約韓幣9億元（約新台幣2250萬元）的稅款。（圖／翻攝自Instagram／actor_jg）



根據《Field News》19日報導，首爾江南稅務署於2023年秋季對李準基及其所屬經紀公司Namoo Actors展開稅務調查，發現李準基透過個人經紀公司JG Entertainment收取演出費，並以法人身份納稅，國稅廳認為此舉可能涉及規避較高的個人所得稅，因此要求補繳韓幣9億元（約新台幣2250萬元）的個人所得稅。

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李準基於2014年設立JG Entertainment，並與Namoo Actors簽訂專屬合約，以JG Entertainment代收演出費的方式處理收入，並依法人稅申報。然而，法人稅最高稅率為24%，而個人所得稅最高可達45%，國稅廳認定此操作可能涉及稅務規避，因此改判JG Entertainment已繳納的法人稅無效，要求以個人所得稅標準重新課稅。

面對國稅廳的裁定，李準基方面強調並無違法行為，並對裁決提出異議。Namoo Actors發言人表示：「李準基尊重稅務機關的決定，已全額繳納追繳稅款，但此次裁定與國稅廳過去的稅務慣例完全不同。」

李準基方面也指出，此案不僅涉及稅務專家，甚至學界也對課稅標準看法不一，因此決定透過稅務仲裁院進行法律抗辯，爭取更公平的裁決。

此外，李準基的個人經紀公司JG Entertainment，自2016年起在仁川西區購置多筆房產，並於2021年以韓幣29.5億元（約台幣7375萬元）購入仁川青羅（청라）地區的豪華頂樓公寓，並將公司總部遷至該處。由於該豪宅為當地最高價住宅，引發外界質疑是否為李準基的私人住所。

對此，Namoo Actors澄清：「該公寓僅作為公司辦公室與演技訓練空間，並非李準基的個人住處。」此外，他們強調：「稅務調查期間，國稅廳已實地查驗該場所，確認其為辦公空間，並未發現違規行為。」

目前，李準基方面已透過稅務仲裁院申請重新審理，該案的最終裁決結果將成為關鍵變數，影響李準基的財務負擔。外界也關注國稅廳未來是否會對其他藝人或經紀公司進行類似的稅務檢查，進一步影響南韓演藝圈的稅務管理方式。