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名嘴挺金秀賢：交往未成年不是罪！　嫌金賽綸太嫩「有乳臭味」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓名嘴金甲洙在節目《每火秀》中，為與已故女星金賽綸有未成年交往疑雲的金秀賢護航，遭到猛烈批評，隨後《每火秀》發表了公開道歉，18日，主持人崔旭表示：「我真心為引起爭議向大家道歉。道歉應該具體明確地進行，有些內容可能引發爭議，也可能傷害到某些人，所以我無法詳細具體地道歉，對此深感抱歉，未來會更加謹慎地進行節目製作。我再次對此深表歉意。」

▲名嘴金甲洙稱「跟未成年交往不是罪」遭砲轟。（圖／翻攝自每火秀）

▲名嘴金甲洙稱「跟未成年交往不是罪」遭砲轟。（圖／翻攝自每火秀）

此前，金甲洙17日在《每火秀》節目中發表了爭議性言論，提到：「我希望那些早逝的演員能夠安靜地離開，看到活著的人們在泥潭中爭鬥，讓人感到難過。7億韓元的賠償金問題，還有要求公開戀情的記者會，這真是荒謬。」提到最近金賽綸的家屬與金秀賢方之間的矛盾。

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金甲洙隨後表示：「說金秀賢和未成年交往就像是犯了大罪一樣，這有點過分，兩人交往的年齡差距可以很大，也有女方年紀較大的情況，這並不罕見。這只是各種形式的一種，為何突然就說是誘姦未成年？這根本不合理。」還進一步說道：「金賽綸是童星，可能早早就開始社會化。16歲時開始交男朋友，男方27歲。」

▲金秀賢因與未成年金賽綸交往而陷入風波。（圖／翻攝自IG）

▲金秀賢因與未成年金賽綸交往而陷入風波。（圖／翻攝自IG）

▲金秀賢因與未成年金賽綸交往而陷入風波。（圖／翻攝自IG）

金甲洙甚至脫口「對我來說，如果是年紀小的女生，我會因為乳臭味（乳臭未乾）而選擇不跟她交往，這只是每個人的取向而已。」當時節目主持人崔旭聽後表示「這樣的用語似乎不太恰當」。這些言論引發了網友的激烈批評，隨後《每火秀》決定刪除包含該段言論的影片。

金賽綸於2月16日輕生離世，家屬自日前起在YouTube頻道《橫豎研究所》中公開聲明，指控金秀賢在金賽綸15歲時就與之交往，長達6年的時間。金賽綸出生於2000年，金秀賢則是1988年出生，兩人年齡相差12歲。金秀賢方面先是否認戀情，但在爆料出現後，於14日公開改口認愛，但澄清交往發生在金賽綸成年後，具體是在2019年至2020年間。

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金秀賢, 金賽綸, 金甲洙

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