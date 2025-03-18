「全家團滅不如讓家寧活著」4聲明想洗白　林智群打臉：妳就是共犯

記者劉邠如、張琦珍／台北報導

Youtuber「眾量級」分手擂台開撕6天後，家寧終於在今天(18日)透過律師發表四點聲明，強調自己跟Andy一樣「只領五萬五薪水」、「無法查看財報」、「未來將成立工作室與群海無關」等，試圖與媽媽跟群海劃清界線。對此，律師林智群受訪時直言，家寧的聲明就是要跟媽媽切割，但來得及嗎？「你就是共犯！」

▲律師林智群解析家寧的4點聲明。（圖／合成圖）

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切割有用嗎？家寧真的無辜？

林智群認為，家寧的聲明顯然是希望與母親以及群海娛樂劃清界線，以保住個人 YouTuber 事業，畢竟「頻道能不能繼續經營，取決於她的名聲沒有臭掉」。但問題在於，家寧一家被網友翻出許多爭議，即便家寧試圖撇清關係，仍很難挽回公眾觀感。

此外，林智群指出，家寧在群海股東會上，若是選擇站在Andy這邊，她其實能阻止Andy被解除董事職位，事實卻是她與母親站在同一陣線，讓這個決議得以通過。「在這個局裡面，她就是共犯，媽媽操刀，但她也推了一把。」

▲家寧透過律師發出聲明。（圖／翻攝自家寧臉書）

棄母保寧？全家團滅 vs. 家寧獨活

針對網友質疑家寧「棄母保寧」，甚至被貼上「不孝」標籤，林智群分析：「這其實是母女之間的危機處理方式，全家團滅，還不如讓家寧活著。」他認為，母親可能已經和家寧達成共識，選擇由自己承擔所有責任，讓家寧脫身。「所有壞事都是媽媽做的，這是她們最合理的安排。」

他進一步指出，母親作為家長，往往會選擇保護孩子，甚至「可能是媽媽授意家寧切割，鼓勵她把事情全推給自己」。

要證明清白 家寧應該怎麼做？

林智群認為，若家寧想洗白自己只是夾在母親跟Andy之間的「可憐小女孩」，就必須拿出證據，「如果她真的只領五萬五萬薪水，請她公佈存摺，證明她的金流跟 Andy 一樣少，甚至公開她與母親的對話，顯示她也曾經要求過財報，但被拒絕。」

不然，家寧才剛去杜拜看過周杰倫演唱會，外界會質疑「你一個月五萬五，應該是沒辦法支付這麼好的生活，怎麼跟Andy的生活品質相差這麼大」，林智群認為，如果家寧想洗白，最有效的方式就是拿出金流與對話紀錄，否則僅發一個聲明，沒有檢附這些文件很難說服社會大眾。

▲家寧聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／家寧）