《周處》權樂演出前過世「卡米地宣布全額退票」　曝後續辦紀念活動

記者蔡宜芳／綜合報導

曾演出過電影《周處除三害》的單口喜劇演員權樂，15日原定舉辦專場演出，但當天突然失聯，17日便傳出過世消息，享年32歲。而演出主辦方卡米地喜劇俱樂部今（18日）也在社群證實噩耗，並公告退票方式。

▲權樂在17日被證實過世。（圖／翻攝自Facebook／權樂）

卡米地於18日公告《權樂：腦洞大開》全台演出取消，表示：「演出者權樂因故死亡，無法舉辦演出，在此表達最大遺憾，並全面退票。」至於後續的權樂紀念活動，俱樂部將在近期內公布詳細資訊。

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▲權樂原定在3月至4月舉辦巡迴專場演出。（圖／翻攝自Facebook／權樂）

針對退票事宜，卡米地喜劇俱樂部也提供了詳細的說明。若是透過KKTIX網站或APP購票的觀眾，無論是否已取票，皆無需進行任何操作，KKTIX將會自動處理退票及退款，款項將直接退回至原信用卡帳戶或轉出帳戶。至於在全家便利商店機台購票但尚未取票的觀眾，需將實體票券連同姓名、電話及存摺封面影本以掛號郵寄退回，退票期限至2025年4月20日止。

關於退款方式，卡米地喜劇俱樂部指出，退款金額為票面金額全額退費，若以信用卡購票者，退款將在收到退票申請後的45至60個工作天內退至原信用卡帳戶；若是以KKTIX會員身份於網路上訂購，則可在訂單內查詢退票、退款進度，若超過上述時間仍未收到退款，觀眾可發信至KKTIX客服中心查詢進度。

▲卡米地宣布全額退票。（圖／翻攝自Facebook／卡米地 comedy club）