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趙正平舉辦「生前告別式」！演藝圈好友都來了　意外公開她示愛私訊

記者孟育民／台北報導

東森超視《后宮歐買尬》由「犀利天后」利菁與「荒謬大師」沈玉琳聯手主持，以辛辣又爆笑的風格深受觀眾喜愛。今（18日）播出最新一集，為素有暴走王之稱的趙正平舉辦「生前告別式」，邀請趙正平的演藝圈摯友，包括梁赫群、林智賢、王思佳、康茵茵、萁媽等藝人來賓。眾人本該為趙正平歌功頌德，但卻瘋狂爆料他私下的各種荒謬行徑，引得現場笑聲連連。

▲▼趙正平趙哥趙咖成功記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲趙正平舉辦生前告別式。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

節目中，多年好友梁赫群一句「走了也好」作為祝福，揭開序幕。王思佳也接著獻上致意：「等這天好久了，趙哥人稱演藝圈鬼見愁，人怕鬼也怕，搞不好會變成鬼王。」沈玉琳更笑說：「製作單位找來賓很辛苦，因為趙哥朋友太少，差點湊不滿一集。」

▲▼《后宮歐買尬》趙正平辦「生前告別式」。（圖／東}森超視提供）

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▲梁赫群送祝福給趙正平。（圖／東森超視提供）

王思佳則分享與趙正平搭飛機的趣事：「有次趙哥向空服員點酒，直接對空少說『我的酒呢？』甚至因為空少只倒半杯，當場質問『那你拿一整瓶幹嘛？就是要你倒滿！』還要求空少留下整瓶酒。」她趕緊補充：「現在回想起來，趙哥可能只是想給我們安全感，怕我們害怕。」趙正平則解釋：「我習慣在商務艙喝兩瓶才肯下飛機，覺得喝到夠本才滿足。」

▲▼《后宮歐買尬》趙正平辦「生前告別式」。（圖／東}森超視提供）

▲王思佳爆料趙正平料。（圖／東森超視提供）

梁赫群爆料：「趙哥會在上節目前喝點酒，讓節目表現更好些，但有次他喝到差點拿椅子砸主持人，從此大家就盡量不讓他喝酒。但是沒想到之後有次錄影，他還是滿口酒味、滿臉通紅，後來才知道，原來他偷偷喝光《型男大主廚》阿基師的米酒。」

現場萁媽更直接向趙正平表白：「我很欣賞趙哥的氣魄，他人也很好，我們都是南部人，可惜一直沒有機會約會。」趙正平也自爆：「萁媽在我離婚的第一個月，就私訊約我去唱歌，我嚇到直接已讀不回。」沈玉琳追問，如果萁媽當年勇敢告白，會接受嗎？趙正平竟說：「我情願離開人世！」笑翻全場。

▲▼《后宮歐買尬》趙正平辦「生前告別式」。（圖／東}森超視提供）

▲▼萁媽示愛被趙正平打槍。（圖／東森超視提供）

▲▼《后宮歐買尬》趙正平辦「生前告別式」。（圖／東}森超視提供）

此外，節目更讓15年前的經典男團「景行廳男孩」難得合體。梁赫群與林智賢當場指責趙正平：「當初說好要舉辦盛大見面會，結果他卻因為生病取消所有行程，沒想到幾天後，我們卻在社群上看到他自己以『景行廳男孩』的名號舉辦見面會，根本沒跟我們說！」趙正平則急忙解釋：「當時梁赫群手上有很多節目要忙，林智賢也忙著經營公關公司，只有我最閒，身為團長當然由我來代表。」眾人紛紛描述趙哥荒唐事，令趙哥大喊「我這樣走的安心嗎？」

▲▼《后宮歐買尬》趙正平辦「生前告別式」。（圖／東}森超視提供）

▲景行廳男孩合體。（圖／東森超視提供）

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趙正平, 告別式, 后宮歐買尬, 梁赫群

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