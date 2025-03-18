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楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深

記者劉宜庭／綜合報導

藝人楊晨熙今（18日）在社群平台發文，關注兒童權益議題，並提及「剴剴案」的發展，呼籲社會持續監督。然而，僅過1小時，她卻驚人發出「不自殺聲明」，表示自己因發聲後遭遇「不尋常、不友善的事情」，甚至強調：「如果我發生一些意外，或者是自殺，拜託幫我徹查到底！！」一番話讓網友震驚不已。

▲楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深 。（圖／翻攝自楊晨熙IG）

▲楊晨熙突發不自殺聲明。（圖／翻攝自楊晨熙IG）

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稍早，楊晨熙在Facebook發文，坦言：「一直以來，幼兒相關的議題都是屬於比較小眾的，孤單的！每次的訴求，常常被視為同溫層的互相取暖，然後不了了之……」她指出，原本「剴剴案」的新聞報導已經逐漸減少，但她仍在網路上看到關注的聲音，因此希望大家能持續發聲，讓案件不要就此沉寂。

▲楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深 。（圖／翻攝自楊晨熙臉書）

▲楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深 。（圖／翻攝自楊晨熙臉書）

▲楊晨熙長期關注幼兒相關議題。（圖／翻攝自楊晨熙臉書）

楊晨熙進一步質疑：「以前唸書時被我們視為為兒童謀福利的殿堂-兒福聯盟，這究竟是水有多深？！還是有什麼巨大利益問題吞噬了某些人的良心！？」直指案件背後可能涉及更複雜的因素。此外，她也呼籲網友即使在3 月19日之後，也不要忘記這起案件，「希望大家持續監督，不要讓這件事情被遺忘！」

▲楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深 。（圖／翻攝自楊晨熙臉書）

▲楊晨熙以兒童台「果凍姐姐」身分走紅，2016年轉戰綜藝圈。（圖／翻攝自楊晨熙臉書）

明（19日）剴剴案要第四次開庭了。近日，網上「剴剴案不能沉」的話題開始發酵，回想1歲大的剴剴，遭各種恐怖手法凌虐致死，而劉姓保母姊妹竟全盤否認，只承認綑綁及打腳底，讓大票國人憤怒又痛心，洗版幫高調「支持死刑」、「支持死刑，還孩子一個公道」。

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楊晨熙, 果凍姊姊, 剴剴案

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