家寧7年來「也多次要求給看財報」！　新頻道將開個人公司：絕不逃避

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber家寧今（18日）發出律師聲明，強調自己和Andy老師都是按月領取相同薪資和獎金，且完全不知道實際收益情況，自己也曾要求群海公司提供財務資料，但沒有得到回應：「本人現既為群海公司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。」

▲家寧今天發出律師聲明，且將在下午發布影片。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



[廣告]請繼續往下閱讀...

家寧今天發出4點聲明，第一點提到在兩人和媽媽曾淑惠於2018年開創群海娛樂股份有限公司後：「本人與 Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。」而這7年來，她和Andy老師對實際收益狀況都不瞭解，自己有數度要求公司給看財務資料，但都沒有得到妥適的回應。

頻道不僅為共同創立，每支影片都是兩人心血，因此家寧表示：「故對於Andy老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。」身為群海公司股東和監察人，她將會就財務資料不明一事，和律師研擬後續對策。

最後，家寧和外界道歉，並澄清新頻道「秘月期 POPOO」是個人所創，未來會以個人名義開創公司或工作室，同時，她也吐露自己的身心狀況：「由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明， 絕不逃避。」

【律師聲明全文】

謹代本所當事人張家寧女士聲明如下：

一、 YouTube 頻道『眾量級 CROWD』(下稱『眾量級頻道』)為本人與 王崇睿先生(Andy 老師)於 2016 年共同創立，因頻道業務與日俱 增，為了專注於內容創作，二人於 2018 年時與曾淑惠女士共同成立 『群海娛樂股份有限公司』(下稱『群海公司』)，並委由曾女士擔任董事長，負責頻道相關之商業營運與財務管理，本人及Andy老師則分別擔任公司董事。自群海公司成立以來，本人與 Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。

二、 本人與 Andy 老師多年來雖共同擔任群海公司董事，惟並未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉。本人曾數度請 求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。眾量級頻道為本人與Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於 Andy 老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公 司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

三、 由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明， 絕不逃避。

四、 對於本事件造成社會紛擾，本人深表歉意，對於各界批評與指教， 本人亦虛心接受。又本人去年創立之『秘月期 POPOO』YouTube 頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益， 皆與群海公司無涉，謹併予說明。」