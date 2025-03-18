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陸片場爆落水意外！丁禹兮「急衝上前救人」網狂讚　驚險25秒全被拍　

記者田暐瑋／綜合報導

中國男星丁禹兮因《永夜星河》爆紅成為一線小生，除了精湛演技備受讚賞，最出名的還有他的「好人品」，不只寵粉，私下個性更是謙虛善良，近日他忙著拍攝新戲《南部檔案》，17日晚間拍攝時，發生工作人員落水意外，他目睹整個過程，不顧自己安全，第一時間衝上前救人，畫面全被拍下PO網，瞬間衝上熱搜，被網友大讚：「這反射動作真的騙不了人。」

丁禹兮救人影片

▲丁禹兮片場救人。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮演《永夜星河》爆紅，近期正在拍新戲《南部檔案》。（圖／翻攝自微博）

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丁禹兮17日晚間在片場拍攝時，前方站在甲板上的工作人員不慎落水，他目睹意外發生，第一時間往前衝去救人，動作甚至比其他距離更近的工作人員還要快，趕緊伸手救起對方，其他人回過神後也上前合力救人，整個過程迅速果斷，所幸落水的工作人員安然無事。

▲丁禹兮片場救人。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮片場救人。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮片場看到工作人員落水，立刻衝上前救人。（圖／翻攝自微博）

成功救人後，丁禹兮也立刻轉身離開，不干擾劇組的後續照護，不過當他冷靜下來後，被拍到露出了瞪大眼睛驚魂未定的表情，這段影片被現場守候的代拍PO網，引發了熱烈討論，「丁禹兮衝過去救落水工作人員」這個關鍵字也迅速登上熱搜，不少網友大讚「真的很勇敢的一個好人啊丁禹兮」、「這種下意識到最能體現一個人的人品」、「本能的反應能看得出丁禹兮是真的善良」。

▲丁禹兮片場救人。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮片場救人。（圖／翻攝自微博）

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丁禹兮, 南部檔案

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