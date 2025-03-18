K-POP神曲製造機！　新沙洞老虎1年前驟逝「公司宣布破產」

記者張筱涵／綜合報導

南韓娛樂公司TR娛樂（TR Entertainment）近日正式破產。該公司由已故音樂製作人新沙洞老虎（本名李浩陽）擔任總製作人，因經營困難於本月13日被首爾法院宣告簡易破產。

▲新沙洞老虎去年2月離世，享年40歲 。（圖／翻攝自MBC）

TR娛樂成立於2020年6月，為一家中小型經紀公司，旗下藝人包括歌手柳星恩、EXID成員LE及女團TRI.BE，然而，在新沙洞老虎於去年2月突然離世後，公司營收大幅下滑，投資人陸續撤資，最終無法維持運營，進而申請破產。法院判定TR娛樂的資產低於韓幣5億元（約台幣1250萬元），因此適用簡易破產程序。

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▲LE不只是旗下藝人，也和新沙洞老虎認識了15年之久。（圖／翻攝自LE IG、推特）



▲TRI.BE曾以新沙洞老虎的遺作回歸。（圖／翻攝自SBS）

新沙洞老虎生前曾打造多首韓流經典歌曲，包括4Minute〈Hot Issue〉、T-ARA〈Bo Peep Bo Peep〉和〈Roly-Poly〉、Apink〈NoNoNo〉、泫雅〈Bubble Pop〉、EXID〈Up & Down〉、MOMOLAND〈BBoom BBoom〉等，對K-POP界影響深遠。他在離世前仍持續參與TRI.BE的音樂製作，甚至在過世前3天仍透過社群媒體為團體宣傳。TRI.BE雖於他離世後短暫登台回歸，但後續活動未能持續，公司也最終走向破產。

▼新沙洞老虎生前為TRI.BE所寫的最後一首歌曲。（影片／取自YouTube／TRI_BE 트라이비 Official Channel，如遭刪除請見諒）

