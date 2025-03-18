【廣編】重返台北小巨蛋！金曲歌后彭佳慧宣布6／7開唱　以全新舞台亮相

▲金曲歌后彭佳慧宣布6/7開唱。

圖、文／寬宏藝術提供

金曲歌后彭佳慧將於2025年6月7日在台北小巨蛋舉行「『一路這樣愛過來』演唱會」，演唱會記者會彭佳慧率先與大家見面，她開心表示，從1996年出道到現在，轉眼間，已經29年了，這次是第四次攻蛋，雖然是第四次，但還是有種熟悉卻又膽怯的心情，期待藉由音樂與歌迷在小巨蛋重聚！

彭佳慧笑說開賣當天票房SOLD OUT的便挑戰穿比基尼演出，她也表示，每隔一段日子站上舞台，以不同心境唱著以往的歌，其實是需要提起勇氣的，加上自己的歌都非常難唱，唱這些歌需要身體健康才能唱好唱滿，是自己平常自律的表現！歌單的部分，也包括即將推出的新專輯，新歌〈總有一首歌會提醒我愛你〉將在3月18日上線！

「彭佳慧2025『一路這樣愛過來』演唱會」，購票採會員實名制，門票將於本週3/21中午12:00全面啟售，實名制詳情與規定請見寬宏售票系統(kham.com.tw)，購票亦請至寬宏售票系統(kham.com.tw)及萊爾富、OK便利超商！此外，3/17起凡加入PP石墨烯官方LINE@即可取得限量序號的機會，取得序號後，可於3/21中午12點起，上寬宏售票官網購票享＄3000以上票區購票95折獨家專屬優惠，每組序號可購買4張門票，數量有限，售完為止。