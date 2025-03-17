天后彭佳慧4度攻蛋！「兒子同學求票」靦腆笑答：我可以幫買

記者吳睿慈／台北報導

四度登上台北小巨蛋！彭佳慧2025「一路這樣愛過來」演唱會即將在6月7日登場，17日出席宣布售票記者會，她就算出道29年，但還是很緊張，「雖然沒有第一次、第二次來得慌亂，我還是很興奮，我告訴自己要保持興奮才有熱情，有些緊張跟壓力都是好的」，與男友小8歲男友Ken穩交7年，她表示現階段狀態很好，沒打算再嫁，「我現在很好，自己對自己負責，對孩子負責」。

▲彭佳慧即將在6月四度攻蛋。（圖／記者湯興漢攝）



彭佳慧出道29年，希望通過這場演出，再次與所有歌迷相聚，以「愛」為主題，帶著對歌迷、對音樂、對舞台的熱愛，藉由動人的經典歌曲，帶大家再次憶起那些難以忘懷的悸動，歌單仍在構想中，但她預告「當然會有新歌、經典情歌少不了，還有大家想聽但彭佳慧現場比較少唱的部分」，活潑向媒體提問「你們想看見我穿什麼」，現場有人答「比基尼」，她則笑回：「比基尼我可以，但中間我不太敢露！」

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▼▲彭佳慧雖已經出道29年，但對於攻蛋仍有點緊張。（圖／記者湯興漢攝）



兒子過去曾站上小巨蛋當嘉賓，但這次婉拒上台，彭佳慧說，「要考大學，這次婉拒上台」，不過，上次小孩同學有拜託幫買票，她坦言：「上次有發生這樣的事情，我可以請經紀人幫大家買票！」

▲彭佳慧對於現在穩定的感情狀態很滿意。（圖／記者湯興漢攝）



彭佳慧演唱會名稱為「一路這樣愛過來」，四度攻蛋自虧「梅開四度」的感覺，但至於感情狀態，是否想梅開二度？她搖頭：「完全沒有，我現在很好，自己對自己負責，對孩子負責，目前這狀態很舒適。」而她心中已有邀請嘉賓的名單人選，或屆時門票完售，她笑喊穿著比基尼回饋歌迷。彭佳慧「一路這樣愛過來」台北小巨蛋演唱會購票洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利商店。