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首個為金賽綸發聲的韓星！　《鬼怪》李伊怒斥：15歲能懂什麼？

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星李伊曾出演《我的出走日記》、《鬼怪》等熱門韓劇，演技頗受肯定，17日她突然透過社群發表了一則意味深長的貼文，寫下：「9歲的孩子什麼都不懂，任憑父母擺布，難道15歲就什麼都懂了，得被當作花蛇（貶義詞，指用美色勾引男性的女性）來看待嗎？」雖然未明確指向某人，但有不少網友猜測這篇文，是在暗示已故女星金賽綸。

▲李伊發文，被猜測是指金賽綸。（圖／翻攝李伊、金賽綸Instagram）

▲李伊發文，被猜測是指金賽綸。（圖／翻攝李伊Instagram）

李伊的貼文雖然沒有指名道姓，但對照金賽綸於9歲時出道，在日記中指出15歲時就與金秀賢交往，因此令外界有了聯想，如該文真是影射金賽綸，那她便是事件爆發以來，第一個公開發聲的藝人。

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▲李伊發文，被猜測是指金賽綸。（圖／翻攝李伊、金賽綸Instagram）

▲金賽綸家人指出她15歲起便與金秀賢交往。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

此前，金賽綸家人爆料，金賽綸自15歲起與金秀賢有過長達6年的戀情，金賽綸出生於2000年，而金秀賢則是1988年出生，對於與未成年交往的指控，金秀賢方面強烈否認，僅承認兩人是在女方成年後的2019年夏天到2020年秋天期間交往，面對金秀賢方的說法，金賽綸家屬在隔天發表聲明，要求金秀賢承認自己與未成年的金賽綸交往，並為此事道歉。

▲金賽綸曾被金秀賢要求用Telegram對話。（圖／翻攝自金賽綸IG）

▲金秀賢因為疑似與未成年金賽綸交往而陷入輿論風波。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

金賽綸在2月16日下午在首爾住處被發現已經去世，得年僅25歲，值得一提的是，2月16日也是金秀賢的生日，引發許多聯想。

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