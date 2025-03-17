文淇、劉浩存新片票房GG！　「導演直播崩潰哭訴」挨轟賣慘

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸電影《想飛的女孩》上映後票房低迷，累計票房僅約1500萬元（約6837萬台幣），成為同期電影中的墊底，口碑也相當差。該片由文晏執導，文淇和劉浩存主演，講述了一對表姊妹在20多年中的成長與救贖故事。由於反響不佳，導演文晏在最近的一次直播中情緒崩潰，痛心疾首地呼籲觀眾不要隨便跟風，應該親自走進電影院觀賞，但網友對此反應冷淡，甚至直言「賣慘也沒用」。

▲《想飛的女孩》上映後票房低迷。（圖／翻攝自劇照）

《想飛的女孩》聚焦於劉浩存飾演的田恬與文淇飾演的方笛之間的表姊妹情誼。田恬誤殺一名毒販後，逃離家鄉來到千里之外的影視基地，尋找失聯已久的表姐方笛。兩人雖有過往心結，卻在困境中重新聯手，開始了一段逃亡之旅。然而，影片的情節設計被評價敘事不清，角色的動機也顯得模糊，讓觀眾難以入戲。

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▲導演因票房表現而落淚。（圖／翻攝自微博）

該片的首日票房僅為922.4萬元，排片占比不到10%，此後票房持續低迷，甚至連豆瓣評分也只有5.4。導演文晏為此在直播中痛哭流涕，表示負評對作品的排片和票房收入造成了沉重打擊，強烈呼籲觀眾不要被負面評論所左右，應該親自觀看影片，感受其中的情感和價值，不過一番言論卻遭網友批評給人一種「賣慘」的感覺，反而可能引發觀眾的不適。