逆風挺金秀賢！　名醫質疑金賽綸媽「背後動機」：別假清高

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金賽綸輕生離世，母親於近日出面指控金秀賢在女兒未成年時就開始交往，不過男方卻指出兩人交往已是在金賽綸成年之後，引起輿論風波。名醫黃宥嘉近日來連連逆風發言，認為未成年交往必定已經經過金母同意，大眾不該再對金秀賢網路霸凌。

▲黃宥嘉逆風挺金秀賢。（圖／翻攝金秀賢IG）

金賽綸因酒駕風波而賠償了大筆金額，金秀賢因此借出了7億韓元相助，且同意讓女方慢慢償還。不過，去年男方卻突然發出存證信函，嚇得經濟已經陷入困境的金賽綸急忙與他聯絡求情，卻慘遭無視。對此，黃宥嘉認為，討回借出去的錢天經地義，批評金賽綸家人方面的說法「我們這個社會欠債的人都這樣放話，誰敢借錢給別人？」還直言根本是「假清高」。

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▲黃宥嘉質疑金賽綸母親爆料用意。（圖／翻攝自黃宥嘉臉書）

金賽綸母親對於金秀賢不願承認，在金賽綸未成年時就與其交往，感到相當痛心。黃宥嘉批評「有什麼好痛心的？未成年交往不是金賽綸媽媽同意的！？不然她家廚房金秀賢可以進的去？」她更進一步指出交往6年與追債7億是兩碼子事，質疑金母現在出面爆料，要的就是分手費「如果要分手費，就勇敢提出來。不需要用照片影片勒索前任。」呼籲大眾不要再對金秀賢網路霸凌，更批評金母「請問這個家庭、這個媽媽、這個媒體、世界完美了嗎？沒有一丁點的責任？」。