「100家韓媒拒絕報導金秀賢、金賽綸交往」！他曝內幕：記者早知

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生，家屬17日委託律師、防止韓國藝人自殺協會的會長權英燦（권영찬）、橫豎研究所主播金世義3人出面提告，第一次提告針對YTR李鎮浩，不久後會針對金秀賢提出第二次提告，強調近日在整理金賽綸遺物時，找出了更多證據。記者會上透露了諸多細節，權英燦更指出，家屬這段期間以來，向約100家的韓媒爆料要求報導，卻全都遭拒絕。

▲金秀賢、金賽綸過去曾交往，對於確切交往期間，男方與女方遺屬卻各執一詞。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸Instagram）

權英燦17日在記者會上表示「有些人問了，為何偏偏選了《橫豎研》來踢爆內幕？」對此，他無奈指出：「給100家媒體寄了信，被全部拒絕了，據說金賽綸、金秀賢交往的事，所有的娛樂線記者都知道，可是卻不能寫（報導）。」透露了選擇YouTube頻道《橫豎研究所》來揭露真相的背後原因，正是因為主流媒體全都不願意報導。

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▲權英燦透露讓《橫豎研》來踢爆內幕的原因。（圖／翻攝自MBN News YouTube）

權英燦的這段發言，於論壇上掀起超高討論度，南韓網友紛紛憤怒批評「不懂為什麼不寫」、「看來真的是所有記者都知情」、「經紀公司到底花了多少錢」、「沒想到金秀賢的公司這麼強勢」、「實在太過分了」。