記者黃皓瑋／綜合報導

76歲的日本資深女星石田良子（いしだあゆみ），今（17日）傳出因「甲狀腺機能低下」離世，消息一出引發日本演藝圈震驚，與她有多年交情的知名主持人和田現子（和田 アキ子），也悲痛發聲明哀悼，令人不捨。

▲石田良子離世，享壽76歲。（圖／翻攝自石田良子經紀公司官網）



石田良子的經紀公司今日證實，她11日因甲狀腺機能低下於東京離世，享壽76歲。回顧她的演藝生涯，自1960年代出道以來，她在歌手與演員2個身份間轉換自如，作為歌手的她，曾10度登上《NHK紅白歌唱大賽》舞台，1968年發行代表作專輯《Blue Light Yokohama》，創下破百萬張的銷量紀錄，直到2015年為止，生涯累積發行的專輯則將近60張。

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在演員工作方面，石田良子以舞台劇起步，後續演出過電影《日本沉沒》、《車站》等超過百部影視作品，角色從女主角橫跨到綠葉，也曾獲得「日本電影學院獎」、「報知電影獎」、「藍絲帶獎」、「電影旬報獎」等諸多獎項肯定。

▲和田現子悼念老友。（圖／翻攝自和田現子X）



石田良子與同為大阪人、出道時間也相近的和田現子有多年交情，和田現子今日發表哀悼聲明，自曝剛出道時，經常因為個子高被前輩欺負，當時石田良子總是在她身邊保護她。她也惋惜2人已經幾年沒有一起吃飯，悲痛表示：「我最喜愛的人們相繼離世，衷心的表示哀悼。」