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老公在暴動殉職！她繼承「警察尪工作」　女星奪亞洲電影大獎影后

記者黃庠棻／台北報導

「第18屆亞洲電影大獎」昨（16）日於香港舉行，印度女星莎哈娜葛絲瓦敏（Shahana Goswami）憑藉電影《警上添花》（Santosh）中的精彩演出，榮獲最佳女主角大獎，本片導演桑蒂亞蘇里（Sandhya Suri）也勇奪最佳新導演獎。

▲《警上添花》莎哈娜獲得「第18屆亞洲電影大獎」影后。（圖／海鵬影業提供）

▲《警上添花》莎哈娜獲得「第18屆亞洲電影大獎」影后。（圖／海鵬影業提供）

值得一提的是，由印度女導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）執導的《你是我眼中的那道光》稱霸最佳電影，成為本屆最大贏家，可謂「印度女力大爆發」。《警上添花》是新銳女編導桑蒂亞蘇里的首部劇情片，描述一名年輕女警「桑托絲」意外涉入水很深的印度警界故事，除獲選坎城影展一種注目競賽片，更榮獲美國國家評論協會獎名列「年度五大」電影。《警上添花》將於4月18日全台上映。

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▲《警上添花》莎哈娜獲得「第18屆亞洲電影大獎」影后。（圖／海鵬影業提供）

▲《警上添花》莎哈娜獲得「第18屆亞洲電影大獎」影后。（圖／海鵬影業提供）

《警上添花》劇情描述桑托絲（莎哈娜葛絲瓦敏飾）的警察丈夫剛在一場暴動中殉職，她就被狠心的婆婆逐出家門，幸好政府讓她繼承丈夫在警察部隊中的職位，成為一名女警。

當一名低種姓的年輕女孩遭到謀殺，屍體還被扔進鄉村的井裡，菜鳥警官桑托絲奉命著手調查此案，她必須在正義感與道德、法律之間，同時面對來自社會深層的各種弊端，揭開深不見底的秘密真相。本片不僅獲美國「綜藝」（Variety）讚譽是一個「猛烈洶湧的女力故事」，更代表英國角逐奧斯卡，並入圍最佳國際電影15強。

▲《警上添花》莎哈娜獲得「第18屆亞洲電影大獎」影后。（圖／海鵬影業提供）

▲《警上添花》莎哈娜獲得「第18屆亞洲電影大獎」影后。（圖／海鵬影業提供）

印度女星莎哈娜葛絲瓦敏（Shahana Goswami）從小興趣廣泛，熱愛電影和旅行，念大學時就曾以音樂劇電影《搖滾吧！》榮獲電影觀眾評論家最佳女演員獎，一舉成名，然而莎哈娜迄今演出過35部電影，竟超過一半都沒在印度上映，反而因為在世界各大影展發光，而擁有不少國際粉絲。

▲《警上添花》莎哈娜獲得「第18屆亞洲電影大獎」影后。（圖／海鵬影業提供）

▲《警上添花》莎哈娜獲得「第18屆亞洲電影大獎」影后。（圖／海鵬影業提供）

莎哈娜在《警上添花》中飾演繼承丈夫職位、成為女警的寡婦桑托絲，卻意外涉入水很深的印度警界。有趣的是，莎哈娜是在選角的最後一天才被劇組發現，因為那雙令人驚嘆、表情豐富的大眼睛，不僅聚集所有感性的、強烈的克制力，更隱藏巨大的悲傷感，瞬間抓住導演蘇里的目光，認為「桑托絲」角色的複雜性演出非她莫屬，莎哈娜也不負眾望，憑藉精彩堅韌的演出登上亞洲電影大獎影后寶座。

▲《警上添花》莎哈娜獲得「第18屆亞洲電影大獎」影后。（圖／海鵬影業提供）

▲《警上添花》莎哈娜獲得「第18屆亞洲電影大獎」影后。（圖／海鵬影業提供）

莎哈娜在《警上添花》中的演出極具挑戰性，在網路上收獲不少好評，更在本屆亞洲電影大獎中，從《你是我眼中的那道光》卡妮庫斯魯蒂、《女兒的女兒》張艾嘉、《納米比亞沙漠直播中》河合優實、《破墓》金高銀等實力女演員當中脫穎而出，榮獲最佳女主角大獎。

莎哈娜上台領獎時除向劇組與評審致意，也特別感謝自己，坦言獲頒這份殊榮讓她能夠更自信，為她的演員生涯再添上一個代表作。《警上添花》將於4月18日全台強力上映。

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警上添花, 莎哈娜葛絲瓦敏

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