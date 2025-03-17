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專訪／一包衛生紙就能撩到他！孫麥傑「恢單5個月」感情觀超純真

記者黃庠棻／專訪

男星孫麥傑近期挑戰戲劇處女秀《獨佔接班人》，他在劇中飾演對好友王湛（張家陞飾）有特殊情感的美國MBA畢業生Ian，男男互動成為劇迷關注的焦點。近日，他飾演的角色即將現身，將為主CP的曖昧增添幾分變數。日前，他接受《ETtoday星光雲》專訪時，也大方談及了自己的戀愛觀。

▲孫麥傑。（圖／LINE TV提供）

▲孫麥傑在《獨佔接班人》飾演Ian。（圖／LINE TV提供）

談到與角色Ian相似之處，孫麥傑笑說「Ian很暖而且很癡情，這點跟我比較像」，坦言自己私底下也一樣喜歡儀式感，不過角色跟他自己的個性有很大不同，對方比較極端，且很有勇氣表達情感，但現實生活中的他是個「I人」。

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▲孫麥傑。（圖／LINE TV提供）

▲孫麥傑在《獨佔接班人》飾演Ian。（圖／LINE TV提供）

相比Ian情緒起伏較大，孫麥傑私底下的個性比較溫和，如果發生衝突會想要用溝通的方式解決，常常被說是個「情緒起伏不大、情緒穩定的人」但也因為這樣，過去談戀愛的時候，也會被另一半抱怨，笑說「對方會希望我多表達」。

▲孫麥傑。（圖／LINE TV提供）

▲孫麥傑在《獨佔接班人》飾演Ian。（圖／LINE TV提供）

分享過去的感情經驗，孫麥傑表示自己比較偏向被動派，但主要還是會觀察對象的舉動，如果對方釋出一點喜歡的訊息，他就會慢慢開始主動起來，不過他強調必須要有「關鍵舉動」才會讓他由被動轉為主動，像是當他發出邀約時，對方會參與，或是能一起看電影等。

▲孫麥傑。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

▲孫麥傑分享感情觀。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

不僅如此，孫麥傑在感情這一塊，從來沒有「好友昇華情人」的經驗，直呼「太熟了，會很怪」，態度相當坦率。而被問到遇到心儀對象怎麼追求時，他大方表示自己會變得很有「分享欲」，會分享自己的生活、主動約喝咖啡，霸氣說道「要讓對方的生活開始有我的存在」。

▲孫麥傑。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

▲孫麥傑分享感情觀。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

隨後，孫麥傑進一步說道，自己對於女生的小舉動無法招架，舉例表示自己有很嚴重的過敏，常常會流鼻涕，尤其台灣天氣潮濕，幾乎每天都會擤鼻涕擤到鼻子發紅，這時候如果有女生「遞來一包衛生紙」，他的心就會立刻淪陷，笑說「直接被撩到」。

▲孫麥傑。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

▲孫麥傑分享感情觀。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

對於一包衛生紙就可以撩到到他，孫麥傑的單純被笑「很容易被騙」，但他則笑說「這種女生的小心機無法抗拒」，過去也曾交往過心思過於細膩的女生，坦言「當時不會覺得怪怪的」，分手後也不只會認為是「雙方不適合」。

▲孫麥傑。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

▲孫麥傑分享感情觀。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

因為過敏關係，孫麥傑私底下相當愛乾淨，家中有很多公仔、藝術品收藏，有空的時候他都會定期清理，坦言「喜歡在家整理，也算整理心情」，過去曾有一任女友很不愛乾淨，生活習慣跟他大相徑庭，他嘗試耐心溝通，最後這段戀情仍無疾而終。

▲孫麥傑。（圖／LINE TV提供）

▲孫麥傑分享感情觀。（圖／LINE TV提供）

從小就過敏的孫麥傑，嚴重的時候除了鼻涕狂流之外，眼睛還會腫起來，整個人無法專心思考，如果不幸遇上工作只能硬上，不然基本上會沒有動力起床，學生時代曾開過鼻中隔手術，雖然有減少鼻塞的情況，但過敏仍是他人生最大困擾之一。

▲孫麥傑。（圖／LINE TV提供）

▲孫麥傑過敏相當嚴重。（圖／LINE TV提供）

至於理想型，孫麥傑害羞表示自己喜歡「可愛型」，對於身高沒有限制，相處很看感覺，對於女生小心機無法抵擋的他，笑說「很喜歡女生的小貼心」，不用送他大禮物，只要在生活中想到他，偶爾送個小公仔，或自己做的小餅乾他就會相當開心。

▲孫麥傑。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

▲孫麥傑分享自己的理想型。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

採訪中不斷散發純情感的孫麥傑還表示自己喜歡驚喜，比起精品，更希望收到另一半送的動漫相關禮物，像是鋼彈、寶可夢之類的，他激動直呼「這個百發百中」。除此之外，孫麥傑希望跟理想的另一半一起跟他探索世界，同時也能夠獨立自主，畢竟每個人都需要自己獨處的時間。

▲孫麥傑。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

▲孫麥傑私底下熱愛動漫。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

過去孫麥傑因為跟「北一女神」蔡瑞雪的戀情受到關注，他也坦言目前的感情狀態是單身，身邊也沒有心儀對象，下一秒也敬業地宣傳起戲劇《獨佔接班人》，笑說最近有給他心動感的人是張家陞，更直呼「家陞有給我衛生紙過」。

▲孫麥傑。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

▲近期讓孫麥傑有心動感覺的人是張家陞（白衣）。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

而個性浪漫的孫麥傑，身上有許多刺青，左手的手臂上刺了一朵玫瑰花，代表著生活的浪漫，希望自己可以活得很有儀式感，在花的兩側多了兩個字母S與A分別代表著爸媽；第一個刺青是一連串羅馬數字，是家人的生日跟自己的生日加在一起，身上有許多跟家人有關的刺青。

▲孫麥傑。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

▲孫麥傑手上刺青跟家人有關。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

此外，孫麥傑除了介紹兩個與家人相關的刺青之外，身上還紋了一朵桔梗，代表著幸福；左手的肌肉上刺了一個中文字「海」，被問及有沒有特別意義時，他一派輕鬆地說道「因為喜歡看海」，性格相當率真。

▲孫麥傑。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

▲孫麥傑手上刺青跟家人有關。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）

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