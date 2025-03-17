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王子、邱宇辰組男男新團！「深情對望照」曝光　他崩潰：滿噁心

記者吳睿慈／台北報導

「邱氏兄弟」王子（邱勝翊）、邱宇辰合力推出單曲〈CANDY〉，兩人出道以來首次搭檔唱新歌，對新作品寄予厚望，不僅請來派偉俊跨刀，更發揮各自擅長聲線，讓這首有著CITY POP及R&B曲風的〈CANDY〉更添聽覺魅力。被問及團名，他們很有默契地決定用彼此英文名的開頭字母取成縮寫團名『PC』，邱勝翊笑說：「中文簡稱『邱家電腦』，蠻有趣的！」邱宇辰則笑說：「簡單好記，我們兩個總不能叫CP，不然太噁心！」

▲▼王子（邱勝翊）、邱宇辰為了單曲〈CANDY〉拍攝形象照，深情對望差點崩潰。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲王子（邱勝翊）、邱宇辰為了單曲〈CANDY〉拍攝形象照，深情對望差點崩潰。（圖／喜鵲娛樂提供）

王子、邱宇辰為新單曲〈CANDY〉不遺餘力，拍形象照時，他們被要求要四目相對及靠在對方肩膀，沒想到，兩人在鏡頭前露出「尷尬」神情，邱勝翊一臉無奈表示：「之前都是跟女主角靠在一起，就是舒服很多，拍照時跟他（邱宇辰）靠在一起就覺得哪裡怪怪的，就蠻噁心的！當下只能先顧好自己的角度好看就好！」邱宇辰也苦笑說：「就不知道在幹嘛！完全心中沒有起任何波瀾，只想趕快拍完！」兄弟倆相愛相殺的互動模式，讓全場笑翻。問兩人私下會比誰帥嗎？邱宇辰「先發制人」表示：「這不用比，因為是我！因為我每個地方都帥！」

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▲▼王子（邱勝翊）、邱宇辰合力推出單曲〈CANDY〉。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼〈CANDY〉遠赴日本取景。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼〈CANDY〉遠赴日本取景。（圖／喜鵲娛樂提供）

為了拍攝單曲〈CANDY〉MV，王子、邱宇辰遠赴日本取景，只見身穿薄西裝及襯衫的兩人頂著一度低溫走在山區空曠處沿路取景，儘管富士山美景盡收眼底，但兄弟倆卻冷到直發哆嗩，不過為讓鏡頭前的自己能帥到發亮，只能全身上下貼滿暖暖包克服低溫，邱宇辰還自豪表示：「當天其實是那種手伸出來過個5秒就會感到凍僵的程度，但我還是聽造型師建議把整個衣領打開，後來看到MV構圖覺得超喜歡，受凍是值得了！」

▲▼王子（邱勝翊）、邱宇辰合力推出單曲〈CANDY〉。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼〈CANDY〉砸下重本拍攝。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼王子（邱勝翊）、邱宇辰合力推出單曲〈CANDY〉。（圖／喜鵲娛樂提供）

儘管MV設定兄弟倆變身特務去日本「出任務」，但影片中把日本富士山郊區的美景一網打盡，讓整支MV看下來有如男神旅遊寫真般賞心悅目；提起旅遊，兩人還趁著這次去日本拍MV順便來趟滑雪之旅及泡湯，弟弟邱宇辰還「爆料」開玩笑說：「我們去泡溫泉時，他（邱勝翊）一直想幫我搓背，我害怕到把門一直鎖著！」邱勝翊則故作白眼苦笑說：「神經病！我是想開門進去槌他！」難得的兄弟出遊笑料百出，兩人被問到有無一起泡湯「坦誠相見」的有趣經驗？邱宇辰笑說：「以前過年全家出遊就常跟哥哥還有親戚弟弟們一起泡湯，但國中之後就不會坦誠相見了！」〈Candy〉MV於17日晚上8點在王子 邱勝翊YT官網甜蜜上架。

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王子, 邱勝翊, 邱宇辰, CANDY

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