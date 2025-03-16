房思瑜淚崩「沒辦法裝沒事」　滑雪重摔1個半月曝傷勢：錐心刺骨

記者蔡宜芳／綜合報導

女星房思瑜一個半月前到日本滑雪不慎慘摔，導致手臂嚴重脫臼，她也因疼痛而心情陷入低潮。房思瑜14日再PO出淚崩片，直言「這一刻，我沒辦法假裝沒事」，分享傷勢狀況和心情，並坦承心中留下陰影。

▲房思瑜不久前去日本滑雪時發生意外。（圖／翻攝自Instagram／serenahouse）

房思瑜在貼文中，形容脫臼就像一個「不定時炸彈」，讓她擔心這樣的痛會在生活中反覆出現。她透露，自己在受傷後又經歷了兩次脫臼，「每一次都錐心刺骨痛到不行甚至有點陰影。」

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房思瑜也坦言，等待醫療報告的過程讓她非常煎熬，心情也變得憂鬱，「幾個醫生說要開刀，韌帶強烈撞擊受傷，某個角度就會再脫離，復原也比骨折複雜跟慢，也可自然恢復但不一定能恢復到從前的狀態。」

▲房思瑜透露後續又兩度脫臼。（圖／翻攝自Instagram／serenahouse）

由於每個人的恢復能力不同，房思瑜表示，之後運動仍有脫臼的可能，所以需要訓練肌群，「開刀把關節縫回，可恢復到百分之百的功能，但開刀有疤痕，同樣要面對復健跟手術...」

房思瑜因為是第一次遇到這樣的情況，她坦言自己很迷茫，但也感受到了很多朋友和粉絲的關心，「發現有很多跟我ㄧ樣運動受傷的朋友們，無私分享後續的處理。」她感謝所有朋友、醫師和治療師的幫忙和評估，並表示會好好努力復原，「意外有時來得措手不及，現階段決定好好修復面對，短短時間也感受到很多溫暖和愛。」

▲房思瑜表示會努力復健。（圖／翻攝自Instagram／serenahouse）