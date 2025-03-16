金賽綸父再發聲！「連保鑣都來弔唁」　批金秀賢公司：停止幼稚行為

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓已故女星金賽綸的相關風波連日延燒，而曾經與她交往的男星金秀賢也深陷爭議。YouTube頻道《橫豎研究所》16日再公開金賽綸父親（以下簡稱金父）的聲明，內容提到「公司從未通知金賽綸要寄存證信函」，金父也直批「請停止為自己行為辯護的幼稚行為」。

▲金秀賢和金賽綸的交往時間點爭議仍持續延燒。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

金秀賢的經紀公司GOLDMEDALIST在14日的聲明中，曾提到會寄存證信函給金賽綸「只是走形式」，因為如果不處理，可能會涉及瀆職。但金父指出，該聲明可以看出完全是從公司自身立場出發撰寫的，「請問，金秀賢或代表理事李思朗（이사랑）是否因為『背信罪』而被GOLDMEDALIST起訴或告發，所以才發出了『如果在一年一個月內不償還7億韓元，就會提起訴訟』的通知？請停止這種隨意搬出『背信罪』來為自己行為辯護的幼稚行為。」

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至於GOLDMEDALIST稱有先通知金賽綸，金父也否認表示，對方從來沒有通知過女兒「因為公司內部流程的關係，才發出內容證明，因此不要驚慌」。而金賽綸在收到存證信函後，曾一一嘗試聯絡公司相關人員，但都沒有得到任何回應，「金賽綸一直試圖聯繫，想確認這到底是金秀賢的決定，還是公司的決定。然而，在無數次被忽視後，她為了得到回應才上傳了那張照片。」

▲▼金父近日收到GOLDMEDALIST代表理事的聯絡。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

怎料，金賽綸在上傳與金秀賢的貼臉照後，竟被YouTuber李鎮浩製作影片嘲諷「自導自演的戀愛炒作」、「蹭熱度」，並將輿論導向金賽綸出道太早，缺乏一般的情感認知、欺善怕惡，還稱「她的家庭不是正常家庭」。對此，金父痛心直說：「李鎮浩，你到底是跟誰學習當記者的？為什麼在沒有確認事實的情況下，就把自己的想法製作成影片，甚至將這些不負責任的內容寫成報導？」

金父還提到，有許多業界人士都來到金賽綸的靈堂弔唁，包括幕後工作人員，以及先前為電影做宣傳時負責安全工作的保鑣，「而GOLDMEDALIST作為金賽綸曾經的經紀公司，並且她是創始成員和第一位簽約藝人，卻沒有人來弔唁。」揭露了對GOLDMEDALIST失望的原因。

▲GOLDMEDALIST柳姓代表數度私下致電給金父。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

目前金賽綸的家屬已確定將正式向李鎮浩提告，預計於17日下午2點（台灣時間1點）前往首爾警察廳向李鎮浩提告毀損名譽罪，也會召開記者會說明。而金賽綸家人委託的律師強調兩人交往是事實，網路上質疑金賽綸自編劇本，律師反駁「沒有自編劇本」。