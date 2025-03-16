ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金賽綸父再發聲！「連保鑣都來弔唁」　批金秀賢公司：停止幼稚行為

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓已故女星金賽綸的相關風波連日延燒，而曾經與她交往的男星金秀賢也深陷爭議。YouTube頻道《橫豎研究所》16日再公開金賽綸父親（以下簡稱金父）的聲明，內容提到「公司從未通知金賽綸要寄存證信函」，金父也直批「請停止為自己行為辯護的幼稚行為」。

▲▼ 公司怒控「金賽綸阿姨只是媽媽友人」　承認照片是真的：金秀賢反覆遭傷害。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

▲金秀賢和金賽綸的交往時間點爭議仍持續延燒。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

金秀賢的經紀公司GOLDMEDALIST在14日的聲明中，曾提到會寄存證信函給金賽綸「只是走形式」，因為如果不處理，可能會涉及瀆職。但金父指出，該聲明可以看出完全是從公司自身立場出發撰寫的，「請問，金秀賢或代表理事李思朗（이사랑）是否因為『背信罪』而被GOLDMEDALIST起訴或告發，所以才發出了『如果在一年一個月內不償還7億韓元，就會提起訴訟』的通知？請停止這種隨意搬出『背信罪』來為自己行為辯護的幼稚行為。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於GOLDMEDALIST稱有先通知金賽綸，金父也否認表示，對方從來沒有通知過女兒「因為公司內部流程的關係，才發出內容證明，因此不要驚慌」。而金賽綸在收到存證信函後，曾一一嘗試聯絡公司相關人員，但都沒有得到任何回應，「金賽綸一直試圖聯繫，想確認這到底是金秀賢的決定，還是公司的決定。然而，在無數次被忽視後，她為了得到回應才上傳了那張照片。」

▲▼金賽綸父「連保鑣都來弔唁」批金秀賢公司行為幼稚。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼金父近日收到GOLDMEDALIST代表理事的聯絡。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼金賽綸父「連保鑣都來弔唁」批金秀賢公司行為幼稚。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼金賽綸父「連保鑣都來弔唁」批金秀賢公司行為幼稚。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

怎料，金賽綸在上傳與金秀賢的貼臉照後，竟被YouTuber李鎮浩製作影片嘲諷「自導自演的戀愛炒作」、「蹭熱度」，並將輿論導向金賽綸出道太早，缺乏一般的情感認知、欺善怕惡，還稱「她的家庭不是正常家庭」。對此，金父痛心直說：「李鎮浩，你到底是跟誰學習當記者的？為什麼在沒有確認事實的情況下，就把自己的想法製作成影片，甚至將這些不負責任的內容寫成報導？」

金父還提到，有許多業界人士都來到金賽綸的靈堂弔唁，包括幕後工作人員，以及先前為電影做宣傳時負責安全工作的保鑣，「而GOLDMEDALIST作為金賽綸曾經的經紀公司，並且她是創始成員和第一位簽約藝人，卻沒有人來弔唁。」揭露了對GOLDMEDALIST失望的原因。

▲▼金賽綸父「連保鑣都來弔唁」批金秀賢公司行為幼稚。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲GOLDMEDALIST柳姓代表數度私下致電給金父。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

目前金賽綸的家屬已確定將正式向李鎮浩提告，預計於17日下午2點（台灣時間1點）前往首爾警察廳向李鎮浩提告毀損名譽罪，也會召開記者會說明。而金賽綸家人委託的律師強調兩人交往是事實，網路上質疑金賽綸自編劇本，律師反駁「沒有自編劇本」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

推薦閱讀

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死

金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！　她「分錢雙重標準」被酸：太貪

家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！　她「分錢雙重標準」被酸：太貪

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金賽綸, 金秀賢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鍾明軒崩潰每天哭「暫離台灣」 ！　認被壓力擊垮：感受不到快樂
  2. 台灣獨享！泰妍6分鐘繞場大巨蛋「鞠躬致謝3.5萬人」　全場都是她香味
  3. 金賽綸父再發聲！「連保鑣都來弔唁」　批金秀賢公司：停止幼稚行為
  4. May’n台灣開唱「全程溝通零距離」：我愛說中文！　現場認老師
  5. 直擊／大巨蛋「2、5樓排字應援」太壯觀！泰妍驚呆了　空運紙花來台寵粉
  6. 陸女星「買到發霉紙內褲」曬照：很糟糕！　品牌被起底火速回應
  7. 正妹網紅「撞名蘿拉」衰遭酸民攻擊！狂掉3000粉傻眼：錢不是我騙的
  8. 直擊／韓星第一人！泰妍站上大巨蛋　「三段高音美聲」震撼3.5萬人
  9. 具俊曄捧大S骨灰安葬淚崩！「工作全停擺」真實情況曝　他心疼：打擊很大
  10. 神作隔14年回歸大銀幕！奧斯卡名導宣布「不在故鄉拍片」原因曝光

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366