具俊曄捧大S骨灰安葬淚崩！「工作全停擺」真實情況曝　他心疼：打擊很大

記者孟育民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）2月於日本病逝，最後選擇了金寶山「玫瑰園」作為安息地，昨具俊曄捧著愛妻的骨灰安葬，整個人消瘦一圈，低頭啜泣的畫面令人鼻酸。如今他工作全面停擺，他身為醫美診所代言人，該院院長鄒承軒今（16）日出席醫美活動時，表示：「這一次的事情對他打擊很大，我們無限期等待他回歸。」更透露具俊曄不需要擔心合約問題，所有費用診所會自行吸收。

▲ 鄒承軒醫師談到具俊曄復工狀況。（圖／恆美學提供）

具俊曄日前接下醫美代言，帶動品牌形象，鄒承軒透露自己從小就是酷龍的粉絲，很開心可以跟對方合作。如今具俊曄面對喪妻之痛，工作全面停擺，鄒承軒表示：「也是很謝謝歐巴的幫忙，我們品牌還是會持續找他，給他空間面對那些事，原本安排的一些活動我們都暫時都取消，只有快閃活動會繼續進行」，不管是具俊曄心理或是情緒問題，他們願意給予最大的支持。

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▲具俊曄目前無限期停工。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

鄒承軒說，具俊曄深愛大S，也是個很善良的人，因此想先給對方一些空間，目前已經暫緩原訂3月的活動，願意等待他調整好心情，「這一次的事情對他打擊很大，我們無限期等待他回歸，合約部分也不用擔心，所有狀況我們都會自己吸收，全部以代言人的身體狀況為主」，霸氣用行動力挺具俊曄。

