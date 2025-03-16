ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

具俊曄捧大S骨灰安葬淚崩！「工作全停擺」真實情況曝　他心疼：打擊很大

記者孟育民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）2月於日本病逝，最後選擇了金寶山「玫瑰園」作為安息地，昨具俊曄捧著愛妻的骨灰安葬，整個人消瘦一圈，低頭啜泣的畫面令人鼻酸。如今他工作全面停擺，他身為醫美診所代言人，該院院長鄒承軒今（16）日出席醫美活動時，表示：「這一次的事情對他打擊很大，我們無限期等待他回歸。」更透露具俊曄不需要擔心合約問題，所有費用診所會自行吸收。

▲▼ 鄒承軒醫師談到具俊曄復工狀況。（圖／恆美學提供）

▲ 鄒承軒醫師談到具俊曄復工狀況。（圖／恆美學提供）

具俊曄日前接下醫美代言，帶動品牌形象，鄒承軒透露自己從小就是酷龍的粉絲，很開心可以跟對方合作。如今具俊曄面對喪妻之痛，工作全面停擺，鄒承軒表示：「也是很謝謝歐巴的幫忙，我們品牌還是會持續找他，給他空間面對那些事，原本安排的一些活動我們都暫時都取消，只有快閃活動會繼續進行」，不管是具俊曄心理或是情緒問題，他們願意給予最大的支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼具俊曄DJ秀茶會聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲具俊曄目前無限期停工。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

鄒承軒說，具俊曄深愛大S，也是個很善良的人，因此想先給對方一些空間，目前已經暫緩原訂3月的活動，願意等待他調整好心情，「這一次的事情對他打擊很大，我們無限期等待他回歸，合約部分也不用擔心，所有狀況我們都會自己吸收，全部以代言人的身體狀況為主」，霸氣用行動力挺具俊曄。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

8資深藝人困電梯「狂敲門求救」　出席華岡校慶出意外：嚇死我了

推薦閱讀

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死

金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！　她「分錢雙重標準」被酸：太貪

家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！　她「分錢雙重標準」被酸：太貪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大s, 小S, 小姐不熙娣, 徐熙媛, 金寶山, 具俊曄, 鄒承軒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 正妹網紅「撞名蘿拉」衰遭酸民攻擊！狂掉3000粉傻眼：錢不是我騙的
  2. 直擊／韓星第一人！泰妍站上大巨蛋　「三段高音美聲」震撼3.5萬人
  3. 具俊曄捧大S骨灰安葬淚崩！「工作全停擺」真實情況曝　他心疼：打擊很大
  4. 神作隔14年回歸大銀幕！奧斯卡名導宣布「不在故鄉拍片」原因曝光
  5. 首部長片就入圍坎城影展大獎！法導演新片「2帥哥主演」顏值爆表
  6. 婁峻碩入戲脫稿演出！直接把男星「推倒在沙發」　他認：有點想哭
  7. 陸26歲百萬網紅「鼻孔小到呼吸困難」　認整型過頭：為年少無知買單
  8. 金鐘男神因他迷上挪威！　迷弟告白完被敲碗「跟伍佰演BL」傻眼了
  9. 金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死
  10. 《苦盡柑來》20句人生金句！　台詞催淚：每個人到頭來都是孤兒

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366