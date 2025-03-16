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愛雅副業成長30%「營收破億」超狂！　霸氣招待員工出國...年終曝光

記者孟育民／台北報導

藝人愛雅在2022年創立食品副業「愛雅辣呦」，開出亮眼成績，去年業績突破1.3億，跟往年相比成長了30%。她向《ETtoday星光雲》透露起初也是大賠錢，因為原料食材及不良品的報廢，「只要一個小細節不對，或是用料比例有差，味道就不對了，我對於品質很在意，所以那一年報廢了超多半成品及成品。」不過看似賺很多，但她卻坦言實際毛利真的很差，苦嘆：「這二年來什麼都在漲，從原料、食材到加工費用，甚至物流及人事等等，都漲不停。」

▲▼愛雅副業開出亮眼成績，成為名副其實「食品女王」 。（圖／翻攝自Facebook／愛雅（張艾亞））

▲愛雅副業開出亮眼成績，成為名副其實「食品女王」 。（圖／翻攝自Facebook／愛雅（張艾亞））

愛雅副業營收雖然破億，但她表示沒有賺到很多錢，有多的錢時也沒用在投資理財上，反而是和老公把錢拿來研發新商品，「因為我們覺得一個品牌，除了要有顯著的市場差異化之外，還要不斷的推出新品，才能讓客戶的忠誠度跟回購意願，一直良性循環！甚至帶來更多的新客戶。」

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如今她有4位員工，因應公司營運陸續在成長，目前也正在擴展人力中。被問員工年終和福利？她則表示：「去年除了有提供員工國外旅遊外，每個人的年終基本都有2到3個月左右吧。」

▲▼愛雅副業開出亮眼成績，成為名副其實「食品女王」 。（圖／翻攝自Facebook／愛雅（張艾亞））

▲愛雅對於員工相當大方 。（圖／翻攝自Facebook／愛雅（張艾亞））

另外，愛雅和老公共同經營品牌，她笑說起初兩人時常有摩擦，「因為老公創業經驗比我充足太多了，他會像是一個教官一樣的給我下指導棋，而我總覺得老公就是老公，就算是合作夥伴也不能是像爸爸一樣的教育我，所以我們就會有摩擦。」不過經過這幾年的磨合，如今已找到兩人的平衡，「老公是一個神隊友，在我需要幫助的時候都會給我一些方向，剩下的讓我去做決定，合作無間。」

▲▼愛雅副業開出亮眼成績，成為名副其實「食品女王」 。（圖／翻攝自Facebook／愛雅（張艾亞））

▲愛雅讚老公次是最佳隊友 。（圖／翻攝自Facebook／愛雅（張艾亞））

談及今年的目標跟願景，她則說：「目前四月即將上市二支新品，有別於以往鍋品系列，算是加熱即食品。除了希望讓忙碌的現代人可以吃的方便外，更能健康美味兼俱。然後今年冬天也會再出一支新鍋物，也請大家拭目以待。」她期望 2025年不僅是營業額能再成長30%以上之外，更重要的是，希望讓品牌可以走向國際化。

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