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7歲演腦性麻痺太驚艷…張鈞甯狂讚「天才童星」曝母子私下相處！

記者黃庠棻／台北報導

《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出首週持續佔據Hami Video戲劇排行榜冠軍，緊湊情節加上深度探討社會議題，讓觀眾都迫不及待想趕快追下去。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

最新《The Outlaw Doctor 化外之醫》劇情中，飾演張鈞甯獨生子的演員謝以樂是新一代「天才童星」，他近年頻繁出現在不同影視作品中，包含兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》、電影《BIG》和《小雁與吳愛麗》。

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▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

此次，謝以樂在影集中飾演患有腦性麻痺的孩子「晧晧」，平日乖巧懂事卻又頗有個性，經常陪著忙碌的媽媽在醫院工作，在前兩集的重要手術中都是小幫手，讓觀眾直呼連炳發就像「怪醫黑傑克」，他則是身邊的得力助手「皮諾可」；也有劇迷認為謝以樂飾演的晧晧根本是「化外版柯南」，網友笑說「真的是『外表看似小孩，智慧卻過於常人』！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

謝以樂拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》時年僅7歲，就為影集吃了相當多苦頭，由於他要演出腦性麻痺的肢體狀態，前置時期每天都在揣摩練習走路時的姿態和癲癇發作時的模樣，成功展現演技。張鈞甯表示雖然偶爾要提醒他做出「恐龍手」，但對方都能立刻投入演出狀態。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲張鈞甯和謝以樂有許多精彩對手戲。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

談到母子兩人情緒肢體都在極度緊繃狀態的癲癇戲，張鈞甯表示該場戲很依賴對方和自己及導演之間的互信感，說道「導演當下會給指令，例如『手再更抖一點。』」但她感受到「孩子很單純，當他相信這件事情時，他就能進入這個狀態。」她也忍不住心疼地說：「如果鏡頭只帶到我的臉，我就會叫他（謝以樂）去休息，不要一直躺在地上。我用想像的就能演了！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》於每週六晚間9點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。為回饋廣大粉絲的熱情迴響，各大平台優惠大放送！中華電信MOD與公視+首集免費、Hami Video與愛奇藝國際版前二集免費，邀請所有觀眾一同觀賞這部高規格製作的國際醫療犯罪影集！另外，八大戲劇台自4月6日起，每週日晚間8點播出，每次播出兩集。

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