不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

▲金秀賢、金賽綸。（圖／翻攝自金秀賢IG、金賽綸IG）

圖文／CTWANT

37歲南韓男星金秀賢，近日捲入與24歲已故童星金賽綸的戀愛風波，隨著證據不斷被挖出，引發大批網友撻伐。不過，就有韓媒指出，金賽綸家屬不希望將所有矛頭指向金秀賢，也不想讓對方走上絕路。事實上，在這次毀滅性爆料之前，金賽綸的父親曾控訴，兇手其實是娛樂記者李鎮浩，而韓網近期也要求國會對李鎮浩進行制裁，請願人數已經超過5.4萬人次。

根據韓媒《每日經濟新聞》、《Starnews》報導，金賽綸的父親日前接受韓媒訪問時，多次強調金賽綸是因為李鎮浩而受到傷害，某次李鎮浩試圖打給女兒，發現金賽綸更換手機號碼，事後竟上傳「批評金賽綸沒有反省誠意」的影片，嘲諷金賽綸缺乏責任感，完全沒有在反省，這也讓金賽綸陷入痛苦，使得全家人也像活在地獄一般。

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▲娛樂記者李鎮浩。（圖／翻攝自YouTube／연예 뒤통령이진호）

金賽綸父親斥責，女兒的極端選擇就是與這類型的影片，雖然已經嘗試無數次從鬼門關前將金賽綸拉回，「這次最終還是沒能守住她」。金賽綸父親也透露，女兒離世後，李鎮浩仍持續打來詢問金賽綸後事，持續對他們進行騷擾，因此希望法律可以對李鎮浩進行制裁，同時讓那些寫下惡意評論的人接受懲罰。

報導指出，金賽綸遺屬14日曾透過「韓國演藝製作人自殺防治協會」對外聲明，賽綸從來沒有對媒體說過謊，也沒有竄改照片製造約會傳聞，但李鎮浩等人卻進行虛假報導，這樣的行為等於是在犯罪，「希望成立一個基金會，透過法律手段嚴懲某些YouTuber和網路破壞者的惡意犯罪行為」。

另外，金賽綸在2月16日自縊身亡後，就有南韓網友在當月24日發起請願書，要求「從國會層面採取強力制裁措施，防止因娛樂記者的YouTube頻道活動，導致明星自殺等受害事件」，也強調「明星被娛樂記者開設的YouTube頻道騷擾到甚至被跟蹤，這不是1天2天的問題，一位年輕女演員因這種行為而自殺，悲慘地結束了生命，這種惡毒的行為必須被揭露」。

據悉，這份請願書在26日截止日期前，若能達到5萬人連署，就會轉交給相關國會委員會，而截至韓國時間16日上午9時21分，參與人數已經來到5萬4893名。

▲針對「娛樂記者的YouTube頻道活動，導致明星自殺等受害事件」的請願書。（圖／擷取自南韓國會官網）

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