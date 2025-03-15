白種元被刑事立案！「偷用中國產原料」觸法　親發聲明認錯致歉

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名企業家、廚師白種元，旗下擁有多個餐飲品牌，在參與《黑白大廚》後，身價更是水漲船高，近日他一連爆出牟利、標示不清、違反法律規定等醜聞，迎來成名後的最大翻車風波，作為公司「The Born Korea」的老闆，近日被因違反《原產地標示法》遭警方刑事立案，對此，他也終於公開發表聲明道歉。

▲白種元被刑事立案。（圖／翻攝自The Born Korea網站）

白種元日前透過The Born Korea網站發表聲明表示：「對於因The Born Korea的相關問題，給大家帶來了困擾，我深感責任重大，真摯向大眾道歉。」接著指出：「很多地方未能達到大家的期望，尤其是在生產與流通過程中發生的無法接受的錯誤，我深刻反省。」並補充說道：「我未能仔細檢視所提出的所有問題，對此我深感懊悔，將謙虛接受大家的責罵。」

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▲白種元透過官網發表聲明道歉。（圖／翻攝自The Born Korea網站）

白種元進一步表示：「對於所有的問題，包括法律問題，我會迅速改進。」且強調：「作為上市公司，我會努力進行全公司的創新與成長，以回應股東們的期望。」The Born Korea之前被踢爆，位於忠南禮山郡的白石工廠，在規定必須使用本土原料的「農業發展區」內，使用中國產的原料製造產品，違反法規。

白種元近來捲入多項爭議，包含The Born Korea旗下的「白火腿」商品豬肉含量過低，以及「柑橘啤酒」中的柑橘含量不足，此外還有將規定應放置在室外的液化石油氣瓶，放在室內進行烹飪，並在以支持本國農業為目的的YouTube影片中，展示含巴西雞肉的產品等一連串問題，而陷入爭議。