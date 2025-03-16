《獵人兄弟》花蓮首映族人齊聚力挺　導演蘇弘恩感動致謝祖靈庇祐

記者蕭采薇／台北報導

新銳導演蘇弘恩首部劇情長片《獵人兄弟》，展現太魯閣族部落生活的真實樣貌，細膩刻劃家族情感與獵人文化傳承。15日導演蘇弘恩回到家鄉花蓮，攜手主演徐詣帆、巫惠玲、許靈勻及宣傳曲演唱歌手沈駿，一起在故事發源地舉辦這場別具意義的首映會。

▲導演蘇弘恩（右）的媽媽蘇長妹（左），看著兒子首部電影作品登上大銀幕激動不已。（圖／牽猴子提供）

導演媽媽及主演之一馬志翔的哥哥，都一同來到現場支持，蘇弘恩導演感動表示：「真的很感謝祖靈庇祐，還有族人及鄉親相挺。這場首映不只是起點，更是一場回家的旅程，將故事與情感帶回最初的地方，獻給每一位觀眾。」

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《獵人兄弟》全片在導演蘇弘恩的家鄉花蓮縣萬榮鄉西林村實景拍攝，且片中主要場景即為自己親戚所居住的家，還原部落真實的一面。導演的媽媽蘇長妹今日也特別到場，看著兒子首部電影作品登上大銀幕激動不已，場面相當溫馨感人且意義非凡。

▲導演蘇弘恩（左起）回到家鄉花蓮，與徐詣帆、許靈勻、巫惠玲及宣傳曲演唱歌手沈駿，一起在故事發源地舉辦這場別具意義的首映會。（圖／牽猴子提供）

此外，萬榮鄉鄉長梁光明以及馬志翔的親哥哥、原住民行政處處長馬呈豪都撥空出席支持，馬呈豪也感性分享：「謝謝導演與製片選擇花蓮拍出我們部落的故事，花蓮有許多不同族群有著不同故事，透過故事反思可以讓我們的族人明白我們是誰之後，更能有自信地跨出面對生活上的挑戰。」首映會洋溢著深厚的部落情誼，現場還設置傳統射擊與套圈圈遊戲，並準備太魯閣族傳統竹筒飯與糯米飯給觀眾，讓大家能體驗獵人文化、感受最道地的部落風味。

▲《獵人兄弟》（左起）馬志翔、林慶台、徐詣帆、巫惠玲呈現原住民家庭生活且帶著懸疑元素。（圖／牽猴子提供）

不只有導演蘇弘恩，演員徐詣帆、巫惠玲及歌手沈駿皆為花蓮太魯閣族人，他們也都邀請各自的親朋好友，在電影上映前搶先在大銀幕觀賞《獵人兄弟》。而在場唯一漢人的許靈勻，她在片中飾演徐詣帆的妻子，與徐詣帆及飾演婆婆的巫惠玲有大量對手戲，她在陌生的文化與家庭中尋找歸屬與認同感，並呈現不同文化背景下的情感衝突與和解。

▲許靈勻（左）在片中飾演徐詣帆（中）的妻子，與婆婆的巫惠玲（右）有大量對手戲。（圖／牽猴子提供）

談及這次片中挑戰，許靈勻分享自己在第一天拍攝時非常緊張，但徐詣帆總是用小小聲的貼心提醒，幫助她適應每場戲不同情緒的轉換，「和徐哥對戲真的很有安全感，他總是能讓人放鬆投入角色。」徐詣帆則笑稱，自己似乎離不開那些內心糾結、充滿矛盾的角色，他表示：「這是一個貼近生活的故事，許多矛盾往往始於誤會，而唯有經歷理解的過程，才能真正走向諒解。」

▲許靈勻（左）第一天拍攝時非常緊張，但徐詣帆（右）總是用小小聲的貼心提醒。（圖／牽猴子提供）

電影《獵人兄弟》為新銳導演蘇弘恩首部執導劇情長片，故事以手足之情出發，內容高度呈現原住民家庭生活且帶著懸疑元素，與過往的原住民電影極為不同，故事講述林祥（徐詣帆飾）與林正（馬志翔飾）這對兄弟，因一次意外導致人生分歧，改變了兄弟兩人的命運。

▲唯一漢人的許靈勻，在片中飾演徐詣帆的妻子，在陌生的文化與家庭中尋找歸屬與認同感。（圖／牽猴子提供）

幾年後林正返鄉，不僅打亂了林祥平靜的生活，也喚醒了塵封的秘密。當兄弟重返森林找尋塵封的真相，是否能讓他們找回失去的情誼？還是揭開更深的傷痕？《獵人兄弟》以深刻動人的故事，探討家族間的矛盾與愛的力量，電影將於3月21日全台上映。

▲馬志翔的親哥哥、原住民行政處處長馬呈豪（左六），以及萬榮鄉鄉長梁光明（左四）都撥空出席支持，表達對電影的肯定與祝福。（圖／牽猴子提供）