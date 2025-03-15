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許允樂「合照李玉璽」穿超辣！解放低胸：今天我是禮物 情人節閃炸

記者潘慧中／綜合報導

許允樂和張兆志離婚1年後，日前低調證實與小6歲的李玉璽交往中，令粉絲又驚又喜。面對新戀情十分低調的她，14日白色情人節的時候難得主動放閃，雖然男友只有側臉入鏡，但幸福氛圍滿分！

▲▼許允樂。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

▲許允樂另類合照李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

照片中，可以看到許允樂身穿灰色低胸背心，辣露呼之欲出的北半球，側邊挖空剪裁秀出纖細腰線，搭配牛仔寬鬆外套和白色長褲，展現慵懶又性感的女人味。

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▲▼許允樂。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

▲許允樂「很明顯今天我是禮物」情人節穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

拉近看還能發現，許允樂在脖子上繫了一個蝴蝶結，「Happy0314很明顯今天我是禮物！」而在與李玉璽的另類合照中，她則感性地說，「在這紛擾的世界，能持續遇到美好的人事物，實屬難得。」

▲▼許允樂。（圖／翻攝自Instagram／byleway）▲▼許允樂。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

▲許允樂穿得又辣又帥。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

事實上，李玉璽當初是因舞台劇《婚內失戀》與許允樂擦出火花，後來因不約而同在社群網站po出香港郵輪照，私下關係才進一步引起粉絲猜測。而隨著他認愛之後，女友也低調發文吐露心聲，「感謝曾經／感謝經歷／感謝祝福／感謝一切／感謝大家／感謝自己／也感謝愛與被愛同時發生。」

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許允樂, 李玉璽

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