金秀賢遭指又說謊！貼臉帽子2015年底贊助　《橫豎》揭真相：金賽綸會寫日記

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢連日遭到爆料疑似於未成年的金賽綸交往，但他公司只承認2019年到2020年的時期，只是這段說法不斷遭到網友打臉。爆料單位《橫豎研究所》14日晚間曝光的最新合照，他戴著寫有「jdc」字樣的帽子，再被品牌員工認出「那是我們公司贊助過的帽子，所以我很確定時間」，帽子為2015年底贊助商品，金秀賢又被抓包疑似說謊。

▲金秀賢戴的「jdc」帽子，時間點再遭到質疑為金賽綸未成年時期。（圖／翻攝自橫豎研究所）



金秀賢公司聲稱在2019年到2020年之間與金賽綸交往，這段時間點女方已經成年，因此沒有網路上的「未成年」疑慮，然而，根據《橫豎研究所》14日最新公開的照片裡，他戴的帽子上印有「jdc」字樣，兩人舉止親密貼著臉，金賽綸同樣看起來稚嫩、年輕。

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▲▼網友爆料金秀賢戴的「jdc」帽子是公司在2015年底贊助的。（圖／翻攝自theqoo）



雖然金秀賢堅稱是2019年交往，但卻遭到一名自稱是該帽子品牌的員工打臉，在論壇theqoo發文諷刺「金戀童被公開的照片，是我們公司贊助過的帽子，所以我很確定時間」，原PO更在留言處佐證「那是2016年春夏季販賣，所以是2015年底，據我所知，他在2015年12月出國時有在機場戴」。

有網友質疑可能是金秀賢念舊，直到2019年都還保留該帽子，原PO則繼續留言回覆「因為太喜歡那個帽子了，所以那之後都還有戴？恩...不好說？我們是2016年2月以後就再也沒看過他戴了啦！」員工語氣充滿質疑，不認為金秀賢會念舊繼續戴。

▲金秀賢過去數度戴過不同設計款的「jdc」帽子，左圖為2016年1月，右圖為2017年2月。（圖／翻攝自金秀賢IG、百樂達斯集團主席田必立IG）



只是網路上也有人懷疑，為何金賽綸生前寫下的日期記得這麼清楚？《橫豎研究所》主播金世義14日也在直播內給予答案，「因為金賽綸有寫日記的習慣」，若屆時日記內容遭到公開，恐怕又是一陣腥風血雨。