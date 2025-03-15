張家為何不拿到認證碼再踢走Andy？「6聲明早露餡」 掀兩派：又壞又笨

記者潘慧中／綜合報導

網紅眾量級Andy 15日凌晨直球對決張家寧一家的6點聲明，其中特別引起討論的是，他2024年想恢復頻道營利時，還沒收到認證碼就被對方奪去登入帳號的權利，讓不少網友好奇「為什麼張家不等Andy收到認證碼，給他們之後再踢他出去」，結果掀起兩派討論。

▲Andy當時還沒拿到認證碼就被踢出頻道。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



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有網友認為，因為張家從來沒將Andy當成自己人，也不信任對方說的話，才會認定對方根本已收到認證碼，並已將收益帳戶改為自己的，而這剛好符合他們14日在聲明中提到對方將收益改成自己的狀況。

▲Andy如今已登不進去眾量級的YT帳號。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



然而，也有另一派網友認為，張家擔心Andy收到驗證碼後會修改一些他們無法掌握的事，所以要在對方還沒收到驗證碼前就搶先出手，如此一來，就算對方後來收到驗證碼也沒有權限更動任何東西。

▲家寧和Andy正式撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

但無論如何，眾量級的帳戶目前很可能仍尚未恢復營利，而握有認證碼的是Andy，結果張家把唯一能恢復營利的人踢掉了，讓不少網友直搖頭：「又壞又笨。」