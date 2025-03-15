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獨／超過500歲！華岡校慶出意外　8資深藝人困電梯「狂敲門求救」

記者蕭采薇／台北報導

校友會驚魂！「華岡藝校50週年校慶」15日上午在陽明山中山樓，不少校友、藝人都到場共襄盛舉，然而包括演藝工會理事長曹雨婷等8名資深藝人，卻被困在「總統電梯」中，受困超過10分鐘，並瘋狂敲擊電梯，場面一度驚險。獲救後，曹雨婷驚魂未定的說：「我差點暈倒！」並對幫忙找工作人員的記者頻頻道謝：「妳是我們8個的恩人！」

▲演藝工會理事長曹雨婷等8名資深藝人，卻被困中山樓「總統電梯」中。（圖／記者蕭采薇攝）

▲（左起）王道、陳郁蓉、君菲和演藝工會理事長曹雨婷8名資深藝人，困在中山樓「總統電梯」中，獲救後仍一臉驚慌。（圖／記者蕭采薇攝）

現場中山樓工作人員表示，該電梯是「總統電梯」，通常僅供元首搭乘，一般不會開放。當時現場包括曹雨婷、王道、章永華、李全忠、陳郁蓉和君菲等8名資深藝人陸續進入電梯後，接著電梯緩緩上升後，突然抖動一下，接著就顯示「故障中」。大約經過三分鐘，電梯中傳出敲擊聲求救，且聲音越來越著急和激烈。

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▲演藝工會理事長曹雨婷等8名資深藝人，卻被困中山樓「總統電梯」中。（圖／記者蕭采薇攝）

▲8名資深藝人參加「華岡藝校50週年校慶」，卻被困在中山樓「總統電梯」中。（圖／記者蕭采薇攝）

當時只有僅有《ETtoday星光雲》記者在門外，聽到求救聲後先安撫表示：「有找人了，先保持冷靜。」然而現場幾乎找不到中山樓工作人員，又過了約3分鐘，才有工作人員出現。中山樓工作人員一度表示：「就不要報導了，這個電梯我們一般不開放的。」然而電梯內資深藝人年齡加總超過500歲，實在令人擔心。

▲演藝工會理事長曹雨婷脫困。（圖／記者蕭采薇攝）

▲演藝工會理事長曹雨婷脫困後，仍然驚魂未定。（圖／記者蕭采薇攝）

中山樓工作人員表示，現場有放置圍欄，但藝人章永華表示：「沒有放紅龍（圍欄）啊。」同時也有目擊者表示：「剛剛還有另一班電梯上去了。」而電梯其實已經運行到一樓的一半，經過三名大漢掰開厚重的電梯門後，受困藝人陸續踩著椅子脫困，獲救後仍一臉驚魂未定。

 

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