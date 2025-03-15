Andy公開眾量級收益「6年僅拿695萬」！　心血被榨乾喊話張家人：公開帳冊

記者孟育民／台北報導

YouTuber家寧被前男友Andy指控奪走頻道經營權，沉默數日後，終於在14日做出回應，共列6點反駁，並在聲明中提及，對方除每月固定薪資外，亦透過績效獎金及其他收益分配獲得相應報酬，與指控不符。對此，Andy 15日凌晨拍片反擊，透露頻道6年營收粗估超過1億，超過他的固定薪資，每一筆算下來總共僅拿了695萬，更說頻道的收益都歸屬在張爸爸和張媽媽的個人外幣帳戶，「每一筆有憑有據，金額跟你提到的差距甚大，如果您已經算好，也結算好我相應的報酬，那請您公開您的算法。」

▲▼Andy表示僅領到695萬。（圖／翻攝YouTobe）

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Andy股東比例僅有25%，對於聲明中「群海娛樂股份有限公司所有董監事改選，皆依相關法規定進行，且根據公司股東比例及當前營運狀況進行決策」，他提出質疑說：「您想怎麼進行，還不是您一句話而已嗎？」更不知道張家人是出於何理由把自己踢出董事會。

對方指稱「眾量級」商標登記，是基於保護品牌權益的考量進行註冊，日後雙方可協調商標權利歸屬。Andy表示：「難道是您發現個人利益註冊眾量級商標，現在才發聲明要歸還，那我想詢問商標權現在要歸屬誰？是歸給群海公司嗎？那還不是你們全家嗎？」認為張媽媽至今還未解釋商標為何在自己名下。

▲Andy打臉張家寧聲明。（圖／翻攝YouTobe）



Andy希望張家人能算清金額跟公開帳冊，並反擊張媽媽說：「您為了保障我跟張家寧的生活，為何公司設立股權您是佔50％呢？而不是我跟張家寧各佔50％，最後我只佔25％，現在您說成我只是借名登記股東的員工。」



