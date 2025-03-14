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徐康俊被虧「像和金賽綸結婚」　真實反應引網讚：這才正常成年人

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓24歲已故女星金賽綸與大12歲演員金秀賢的戀愛緋聞，備受外界關注，尤其YouTube頻道《橫豎研究所》指稱女方交往時還未成年，引發極大爭議。而網友近日也挖出金賽綸16歲時合作徐康俊的採訪畫面，紛紛表示「這才是成年人面對未成年的正常反應」。

▲▼徐康俊被虧「像和金賽綸結婚」反應引網讚：這才正常。（圖／翻攝自Instagram／seokj1012、ron_sae）

▲徐康俊曾和金賽綸一起受訪。（圖／翻攝自Instagram／seokj1012、ron_sae）

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2016年當時23歲的徐康俊，與16歲的金賽綸合作拍攝寫真，並一起接受節目《演藝家中介》的採訪。畫面中，徐康俊身穿全白西裝，金賽綸則一身粉色洋裝，採訪者對此開玩笑說：「你們看起來好像是要結婚。」結果徐康俊聽到此話，立刻堂皇地回說：「什麼結婚啊，（金賽綸）是未成年耶！」

▲▼徐康俊被虧「像和金賽綸結婚」反應引網讚：這才正常。（圖／翻攝自韓網）

▲徐康俊面對採訪者的玩笑，回應「她是未成年」。（圖／翻攝自韓網）

事實上，《橫豎研究所》12日曾公開與金賽綸阿姨的通話內容，阿姨提到，家人都是在金賽綸高中時才發現交往事實。後來，金賽綸簽給金秀賢的公司Gold Medalist，阿姨還提到：「他們兩人還論及婚嫁，賽綸成年以後，還聊到了要結婚的話題，這種事情我真的不想再鉅細彌遺地對外說了。」

而金秀賢對此則全盤否認，14日透過經紀公司聲明強調，他和金賽綸的交往時間點是從2019年開始，當時女方已經成年，「《橫豎研究所》作為金秀賢先生與金賽綸在未成年時期交往的『證據』所提出的所有照片，實際上皆攝於金賽綸成年之後。因此，《橫豎研究所》反覆聲稱『拍攝於2016年的照片』並不存在，因為當時兩人尚未交往。」事件陷入羅生門。

▲▼韓媒質疑：為何金秀賢改口認愛？　公司喊冤「因為4年前早分手了」。（圖／翻攝自IG）

▲金秀賢與金賽綸的交往爭議仍在持續發酵。（圖／翻攝自IG）

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金賽綸, 金秀賢, 徐康俊

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