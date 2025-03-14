DK揪徐乃麟、曾國城道歉「沒提黃子佼」　見他關留言：不敢面對？

記者王靖淳／綜合報導

藝人徐乃麟、曾國城最近公開受訪談論黃子佼爭議時稱「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵。」不料事後引發外界撻伐，兩人已發文為近日發言道歉。為此，網紅異色檔案DK今（14）日也在Threads發文，表達對此事看法。

▲DK發文吐槽徐乃麟、曾國城。（圖／翻攝自Threads／mystery_case_life、記者周宸亘攝）

DK指出，雖然徐乃麟和曾國城都各自發文道歉，但他們並未提到黃子佼，讓人質疑道歉的完整及誠意。他強調，公眾人物應該對自己的言論負責，「但道歉不只是態度問題，更重要的是內容。」DK表示最好的做法應該是對具體事件直接認錯，並非隻字不提黃子佼及判決書，而是承認沒查證清楚，如此一來才能展現道歉的意義。

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▲DK發文談徐乃麟、曾國城的道歉文。（圖／翻攝自Threads／mystery_case_life）

此外，DK坦言質疑徐乃麟道歉後關臉書留言的動機，「這樣的做法，是單純不想讓人回應，還是不敢面對社會的真實聲音？」貼文曝光後，吸引大批網友按讚，同時也紛紛留言表示認同。事實上，DK在11日曾發文談徐乃麟、曾國城，當時他表示懷疑兩人可能沒看過黃子佼的判決書，因此不清楚對方持有的是哪些影片。他強調，希望曾國城、徐乃麟身邊的人可以提醒他們，避免讓此事合理化，也不要為了挺朋友而變成幫兇。