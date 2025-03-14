標記Andy！家寧「信任最難得可貴」貼文被挖出　網朝聖：真的很貴

▲家寧（左）昔日「信任最難得可貴」貼文被挖出，還標記Andy（右）。（翻攝2人臉書）



圖文／鏡週刊

YouTuber「眾量級CROWD」爭議隨著前成員Andy開撕前女友家寧後，越演越烈，網友也開始翻舊文，意外發現家寧2022年曾發文標記Andy直呼「信任是這世界上最難能可貴的一件事情」，對比現今爭議額外諷刺，網友也朝聖說「真的很貴」「真的蠻貴的」。

事件起自於Andy爆料自己經營10年的「眾量級CROWD」竟不是他的，包含「眾量級」商標早被家寧媽媽註冊走，每個月薪水僅5.5萬，對比頻道相關收入落差甚大，更因分手後喪失頻道控制權。

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▲家寧臉書貼文曾喊「信任最難得可貴」。（翻攝家寧臉書）



有網友翻出家寧曾於2022年6月30日發文，寫下「信任是這世界上最難能可貴的一件事情❤️❤️❤️」，附上3顆愛心，標記My baby「Andy老師」表達愛意。

沒想到如今雙方撕破臉，意外揭露家寧一家作為，讓網友直呼太諷刺，紛紛留言說「這信任的代價有點貴」、「真的很貴」、「真的蠻貴的」。



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