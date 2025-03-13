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黃子佼復出「留口飯吃」惹眾怒！　她轟台灣鬼島：犯罪代價太低

記者顧齊祐／綜合報導

知名主持人黃子佼被查出為偷拍論壇「創意私房」高級會員，並持有2259部未成年人性影像，案件持續發酵。然而先前主持人曾國城和徐乃麟被問及此事，仍試圖為黃子佼緩頰，言論引發新一波炎上。對此，媒體人黃智賢今（13）日也發文痛批「台灣真是鬼島」，認為在台灣的犯罪成本跟代價太低了。

▲曾國城和徐乃麟試圖為黃子佼緩頰，卻引發眾怒。（圖／資料照）

▲曾國城和徐乃麟試圖為黃子佼緩頰，卻引發眾怒。（圖／資料照）

黃智賢指出，黃子佼與妻子孟耿如出遊的照片引發社會不滿。還有演藝圈大哥級人物表示「也要留給人家一口飯吃」，引起更多反感。黃智賢強調社會的意難平，是在於整個事件的邪惡本質，對社會的巨大傷害，跟司法上完全不對等的懲罰。

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黃智賢提到，黃子佼的犯罪時程長達了近10年，不僅被數名女性指控遭侵害，更查獲持有2259部兒少性影像，並且有清楚的購買紀錄。不過2024年4月檢方卻判處黃子佼緩起訴2年處分，「只要向國庫交120萬元，再寫個悔過書，就輕鬆過關。連牢都不用坐」。此舉引發社會不滿後，才提起公訴。結果一審法官卻輕判黃子佼8個月徒刑，併科10萬元罰金。黃智賢相當傻眼，表示「為什麼罪行如此惡劣，獲刑卻是這樣輕」，認為司法對黃子佼，萬分疼惜厚愛。

▲黃子佼一審被判8個月徒刑，併科10萬元罰金。（圖／資料照）

▲黃子佼一審被判8個月徒刑，併科10萬元罰金。（圖／資料照）

黃智賢最後直言「台灣真是鬼島。黃子佼可以回演藝圈，就跟殺人犯、貪污犯、詐騙犯都可以參選，成為政客，擁有權勢一樣」。並表示「在台灣，犯罪成本太低，要付出的代價，更是低。犯罪被抓到的比例極低。被抓到，則保證輕判。稍微休息一陣子，事業人生，還會更上一層樓」。

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