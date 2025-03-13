YTR群起抖內挺Andy！　阿滴曝「平台抽成機制」網吐槽：還比股權多

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber Andy老師日前控訴在與前女友家寧分手後一無所有，連經營10年的頻道「眾量級」都被整碗端走，引來許多名人為他聲援，同行也紛紛在留言抖內律師費。而阿滴13日也分享抖內的收益機制及平台抽成數，讓網友看了直說「比Andy股權還多」。

▲Andy日前拍片控訴前女友家寧一家人。（圖／翻攝自Instagram／crowd520、andy1994x）

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阿滴指出，YouTube的「Super Thanks」留言功能所產生的收益，平台方會抽取30%，剩下的70%才會給創作者，分配方式與會員月費的拆分比例相同。阿滴也提到，這些收益會納入整個頻道的adsense廣告收益庫，並且需要等到隔月月初左右，才會從美國撥款到創作者的台灣帳戶，「所以說在算實收的抖內總額時要打7折，這個錢也要到隔月才收得到。」

▲阿滴曝平台抽成機制。（圖／翻攝自Threads／rayduenglish）

阿滴的貼文發出後，引來許多網友討論，還有人吐槽「YT抽的%數都比Andy老師股權的%數多」、「YT抽30%還好吧，張媽媽應該有抽到剩5萬5才給Andy耶」、「YouTube再怎麼抽也不會比張媽抽的多」。

此前，Andy在控訴影片中提到，他於2017年將銀行帳戶和印鑑都交給家寧的媽媽（張媽媽）保管，隔年張媽媽成立公司來管理「眾量級」，Andy將主導權全權交出，與家寧各持25%股份（家寧媽媽持有50%），監察人則是家寧爸爸。

Andy透露，自己每月僅領取薪水3萬，未分得頻道收益，直到2019年才調升至5.5萬，但10年來未看過公司帳務。到了2020年，因張媽媽以個人名義註冊頻道商標，他才驚覺不對勁，但卻被對方拒絕查看金流，2024年還被剝奪股權和董事職務。