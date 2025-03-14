秀智變身真人《白雪公主》唱電影主題曲！童話美貌＋夢幻洋裝網狂讚

文／妞新聞

2025年迪士尼最新真人版電影《白雪公主（Snow White）》上映倒數！韓國將在3月19日登上戲院，先前每一部迪士尼作品的「韓版主題曲」都引起高度討論，大眾也超好奇這次會找到哪一位大咖歌手演唱，不過官方似乎沒有要藏，早在幾天前的一張「露半張臉」預告照就揭露謎底啦。

國民初戀秀智接棒

電影《白雪公主》主題曲公開

繼「韓國碧昂絲」孝琳以及少女時代太妍演唱《冰雪奇緣》1、2部主題曲、NJZ（NewJeans）成員Danielle演唱真人電影《小美人魚》的經典神曲〈Part of Your World〉之後，韓國迪士尼官方公開一張「戴著紅帽、手拿蘋果的女子」的照片作為合作預告，雖然沒有露出整張臉，但高辨識度讓網友一秒認出是這位國民度超高的女神。

▲秀智演唱真人白《白雪公主》電影主題曲公開。（圖／Youtube／Disney Korea，下同）



稍早釋出的MV預告中，神秘的紅帽女人露出真面目、拉下帽子露出熟悉的絕美神顏，果然不意外就是國民初戀「秀智」！下一幕秀智綁著公主頭、換上純白澎袖洋裝登場，牛奶白皙肌膚在鏡頭下閃閃發光，她緩緩開口、以清甜嗓音開唱，才唱短短2句歌詞就超有帶入感，讓人彷彿一秒置身童話故事中，意猶未盡啊！

完全契合白雪公主的形象，歌聲實力有保證的秀智，吸引大批網友湧入留言大讚：「根本真人白雪公主」、「秀智公主太美了！」、「好想趕快聽到完整版」、「因為秀智有點想進戲院支持了！」，甚至引戰笑稱：「電影女主角應該改給她演」，電影《白雪公主》台灣在3月20日上映喔。

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