ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

秀智變身真人《白雪公主》唱電影主題曲！童話美貌＋夢幻洋裝網狂讚

文／妞新聞

2025年迪士尼最新真人版電影《白雪公主（Snow White）》上映倒數！韓國將在3月19日登上戲院，先前每一部迪士尼作品的「韓版主題曲」都引起高度討論，大眾也超好奇這次會找到哪一位大咖歌手演唱，不過官方似乎沒有要藏，早在幾天前的一張「露半張臉」預告照就揭露謎底啦。

國民初戀秀智接棒

電影《白雪公主》主題曲公開

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

디즈니코리아（@disneykorea）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

繼「韓國碧昂絲」孝琳以及少女時代太妍演唱《冰雪奇緣》1、2部主題曲、NJZ（NewJeans）成員Danielle演唱真人電影《小美人魚》的經典神曲〈Part of Your World〉之後，韓國迪士尼官方公開一張「戴著紅帽、手拿蘋果的女子」的照片作為合作預告，雖然沒有露出整張臉，但高辨識度讓網友一秒認出是這位國民度超高的女神。

 
 
 
 

▲秀智演唱真人白《白雪公主》電影主題曲公開。（圖／Youtube／Disney Korea，下同）

秀智變身真人《白雪公主》唱電影主題曲！「童話般美貌＋夢幻公主裝」網喊：換掉女主角

稍早釋出的MV預告中，神秘的紅帽女人露出真面目、拉下帽子露出熟悉的絕美神顏，果然不意外就是國民初戀「秀智」！下一幕秀智綁著公主頭、換上純白澎袖洋裝登場，牛奶白皙肌膚在鏡頭下閃閃發光，她緩緩開口、以清甜嗓音開唱，才唱短短2句歌詞就超有帶入感，讓人彷彿一秒置身童話故事中，意猶未盡啊！

完全契合白雪公主的形象，歌聲實力有保證的秀智，吸引大批網友湧入留言大讚：「根本真人白雪公主」、「秀智公主太美了！」、「好想趕快聽到完整版」、「因為秀智有點想進戲院支持了！」，甚至引戰笑稱：「電影女主角應該改給她演」，電影《白雪公主》台灣在3月20日上映喔。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

《白雪公主》真人版預告、史迪奇CG真實模樣曝！迪士尼9部動畫、真人電影消息整理

宋慧喬突剪「眉上萌妹子短瀏海」破格大變身！嘟嘴合體秀智，挑戰鬼片的真實原因公開

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

推薦閱讀

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

快訊／徐乃麟道歉！　「未用同理心看待我深感抱歉」

快訊／徐乃麟道歉！　「未用同理心看待我深感抱歉」

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！第一個趕到靈堂　網淚：最疼她的大叔

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！第一個趕到靈堂　網淚：最疼她的大叔

金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝：從沒要她還

金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝：從沒要她還

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

快訊／徐乃麟道歉！　「未用同理心看待我深感抱歉」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 電影, 白雪公主, 秀智

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／玄彬情人節在台灣過！上工前跑7km運動　自爆「喬裝逛夜市」點名美食
  2. 金秀賢公司挽救「再度自爆簡訊證據」　網抓疑點：為何是excel檔？
  3. 柯佳嬿清純「雙馬尾照」仙氣曝光！　見證「小孩」誕生：開心又緊張
  4. 前主播談金秀賢改口認愛　喊話家寧：該道歉就快道歉！
  5. 金秀賢聲明「交往時間被揪漏洞」　網吐槽：分手後還能親金賽綸？
  6. 眾量級創始人淪為員工！ 勾惡力挺Andy認為有機會拿回50%
  7. 快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯　將曝「脫衣洗碗照」
  8. 家寧「被聯繫刪文」！女裝品牌AIR SPACE公開切割：無後續合作計劃
  9. 白敬亭、宋軼爆同居！限動曬愛鞋「家中擺設」被抓包和女方家一樣
  10. 快訊／恭喜林千又登記結婚！　博士老公首度曝光

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366