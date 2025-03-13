衛斯理同情「Andy十年頻道被端走」　批家寧媽註冊商標：可惡至極！

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，無奈表示經營10年的頻道，突然就沒了控制權，內容曝光後掀起討論，就連藝人衛斯理（賈子宸）都在IG限動發聲分享對此事看法。

▲衛斯理發文談論眾量級。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

衛斯理表示，看到Andy的事件後覺得感觸很深，同時也提到，在創業過程中，聽過很多類似情況，然而隨著公司發展，對公司法律及股權結構的不理解，常導致創業者受到極大傷害及損失。談到Andy在影片中指控商標遭家寧媽註冊到個人名下，衛斯理直言這是可惡至極的行為，並表示遇到此事時最後只能撕破臉對簿公堂，他認為自保方式是多上課學習，補強自己不足的地方，「不懂的也不要害羞的去尋求協助，到最後真的是只有白紙黑字的合約，才能真正的保護自己。」

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▲衛斯理看到Andy的事件覺得感觸很深。（圖／翻攝自Instagram／wes69chia）

Andy在11日在影片中透露，家寧媽用個人名義申請眾量級商標註冊，「我持續追查商標的部分，我更發現眾量級頻道是我在2016年所創立的，但是在2020年4月1日，張媽媽以個人名義向經濟部智慧財產局申請『眾量級』這三個字的商標註冊，她把眾量級有可能涉及的業務範圍，幾乎全部申請了，如果她以負責人的心態幫忙註冊商標，應該是用『群海娛樂股份有限公司』來申請吧，或是用我或是家寧的名字申請，怎麼會是用她個人的名義申請呢？」