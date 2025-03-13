真心換絕情！金賽綸5年前為金秀賢燦笑「真情文字曝光」　網淚：沒去喪禮太過份

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生離世，她的家人近日出面指控金秀賢無情，兩人曾為交往關係，男方代墊7億賠償金，卻在1年後變臉追討債務，最後使她走上絕路。金秀賢方面否認交往，但兩人過去的互動歷歷在目，2020年拍攝《雖然是精神病但沒關係》，金賽綸還曾經送了咖啡車應援，布條寫著「綸綸準備的～」怎料，5年後真心換絕情。

▲金秀賢2020年趕拍《雖然是精神病但沒關係》。（圖／翻攝自tvN）



金賽綸的家人指出她為愛簽給金秀賢，兩人從2015年交往到2021年，男方雖否認戀情，但目前的證據種種指出他們確實關係不一般，韓網13日再度挖出新證據，金秀賢2020年正在趕拍《雖然是精神病但沒關係》，她還特地送了咖啡車應援到片場。

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▲▼金賽綸當時送了咖啡車應援到片場，附上燦笑照片，真情文字曝光。（圖／翻攝自金賽綸IG）



該輛咖啡車貼滿布條，上方利用「秀賢」兩字諧音寫下「比起眾多的現金，美麗的心意才是最棒的」，中間橫幅則是寫下「喝下綸綸準備的咖啡，加油」，另外一側還有金賽綸留下的訊息，由於當時正處於新冠肺炎時期，她替金秀賢劇組加油打氣「在危險的時期裡，為了好作品而付出心意的所有工作人員，綸綸準備了小小的禮物。」附上比著V的自拍照。

兩人過去關係交好，但諷刺的是，金賽綸離世當天是金秀賢生日，且金秀賢並未出現在女方葬禮上，令網友不捨「就算沒有交往，身為同公司前後輩沒去弔唁也是太過分了」、「先撇開交往關係，這個咖啡車應援的橫幅文字能夠感受到金賽綸的愛意」、「快點早一天發出立場吧」。