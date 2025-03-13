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金秀賢出事不離不棄！　粉專「遭網路霸凌」堅定：會跟他一起走下去

記者吳睿慈／綜合報導

南韓巨星金秀賢連日遭到金賽綸家屬爆料，指他生前無情討債，不認兩人的戀情，甚至涉及與未成年少女交往之嫌，對此，公司3度反駁爆料。他的韓國粉絲團站主也在13日表態會跟金秀賢一起走下去，對於偶像的情誼不變，掀起熱議。

▲▼不離不棄！　金秀賢粉專「遭網路霸凌」堅定：會跟他一起走下去。（圖／翻攝自金秀賢粉專、金秀賢IG）

▲金秀賢出事，粉專堅定「會跟他一起走下去」。（圖／翻攝自金秀賢IG）

金秀賢粉絲專頁（fan cafe）Eucharis的經營者於13日對外發聲，強調粉專並未關閉，「關閉粉專、中斷營運皆不是事實，只是暫時性把帳號轉為非公開，等到可以確保會員的安全時，屆時才會再轉為公開」，粉專呼籲大眾別再對粉絲網路霸凌，並指出「會跟演員金秀賢一起走下去」。

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遭到連日爆料，金秀賢公司13日3度否認戀情，並發聲：「為了導正事實、還有導正毫無根據的謠言，下週會拿出明確地證據對應並發表立場。」

▲▼不離不棄！　金秀賢粉專「遭網路霸凌」堅定：會跟他一起走下去。（圖／翻攝自金秀賢粉專、金秀賢IG）

▲金秀賢粉絲不離不棄。（圖／翻攝自金秀賢粉專）

不過，業界已陸陸續續開始有品牌下架他的形象照，金秀賢現手上有新韓銀行、Prada、Homeplus、DINTO等15個代言，涵蓋商業、精品、商場、美妝等各領域，而目前出現切割動作的有服裝品牌Eider與Shabu All Da，剩下的品牌態度保守表示「現在與代言人的關聯行程處於暫時停擺保留的狀態」，另外，CJ旗下烘焙品牌多樂之日則是於13日對外發聲表示「合約期限到本月底，不會續約」。

報導指出，金秀賢代言費以1年為基準約莫落在7到10億元（約台幣1.7千萬到2.5千萬元），業界人士分析若是代言人私生活出現不光彩的社會爭議事件，恐面臨2到3倍的違約金，若以15個代言來計算，金秀賢至少要賠將近200億元（約台幣5億元）的違約金。

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