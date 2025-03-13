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地球人控告汪星人！神犬Kodi演技強　猛奪坎城「狗狗金棕櫚」最佳狗演員獎

記者蕭采薇／台北報導

電影《被告汪星人》靈感取材自法國的真實寵物訴訟案，以輕快諷刺的喜劇基調，帶領觀眾一同參與一場荒謬的「狗狗生存權辯論戰」，狗咬人，人告狗，難道這個世界終於瘋成大家想要的樣子了嗎？

▲《被告汪星人》片中的狗主角「宇宙」，成為去年坎城影展「狗狗金棕櫚」（Palme Dog）最佳狗演員獎（圖／台北双喜提供）

▲《被告汪星人》莉蒂西亞杜希和金棕櫚最佳狗演員Kodi。經過數十隻狗狗試鏡才找到Kodi，牠曾是浪浪，且臉上充滿了故事。（台北双喜提供）

《被告汪星人》描述律師艾薇兒（莉蒂西亞杜希 飾）在職場上經常接下被看衰的案件，官司屢戰屢敗，為了保住飯碗，她決心要勝訴一次，沒想到新上門的當事人，竟是因咬傷人而面臨安樂死的狗狗「宇宙」，以及牠不修邊幅的視障飼主。這場地球人控告汪星人的法庭戰，更因為媒體炒作與政客搧動，成為全國熱門話題，在各路人馬論戰交鋒之下，她能夠成功守護「宇宙」的狗命嗎？

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該片由莉蒂西亞杜希首度自編自導自演，入選去年坎城影展「一種注目」單元，她透露劇本靈感來自於一名狗主人因其愛犬行為不當而被送上法庭的真實案件，當時引起居民的憤怒，認為狗夠被視為可以隨意處置的財產，而不是一個擁有自身權利的生命。她把故事改編，將審判的對象變成了狗狗本身，從而發展成一部生動的法庭喜劇，既探討動物權利，也涉及女性在社會中的地位。

▲《被告汪星人》片中的狗主角「宇宙」，成為去年坎城影展「狗狗金棕櫚」（Palme Dog）最佳狗演員獎（圖／台北双喜提供）

▲《被告汪星人》莉蒂西亞杜希（左）首度自編自導自演，劇本來自真實案例.。（圖／台北双喜提供）

片中的狗主角「宇宙」，也接棒前年《墜惡真相》的「梅西」，成為去年坎城影展「狗狗金棕櫚」（Palme Dog）最佳狗演員獎。莉蒂西亞杜希說當初為了尋找「宇宙」，曾在法國試鏡了數十隻典型的「狗演員」，最終得知有一家人以獎勵而非懲罰的方式訓練狗狗，終於發現了Kodi（柯迪），一隻有著她理想外貌的救援犬。

莉蒂西亞杜希表示，Kodi曾是浪浪，且臉上充滿了故事，「牠在片場內外都被當作家人般對待，既迷人又脆弱，內心充滿愛。」為了和Kodi合作，她也和動物訓練師進行了大量排練，不過她說拍攝時，Kodi難免還是會有「自由發揮」的時候，「但我們每天平均能拍到10分鐘的好素材」。

至於拍攝過程碰到較大的難題，就是劇本中希望宇宙能像狼一樣嚎叫，但Kodi根本不會這樣做。莉蒂西亞杜希回憶「我們當時有點慌，後來訓練師發現，當他們模仿小貓飢餓時的叫聲時，Kodi就會嚎叫，找到適當的刺激來引導動物的表現，是很有趣的過程。」

▲《被告汪星人》片中的狗主角「宇宙」，成為去年坎城影展「狗狗金棕櫚」（Palme Dog）最佳狗演員獎（圖／台北双喜提供）

▲《被告汪星人》狗主角「宇宙」，成為去年坎城影展「狗狗金棕櫚」最佳狗演員獎。（圖／台北双喜提供）

莉蒂西亞杜希也透露，最初劇本裡有很多狗狗表演的橋段，Kodi也確實能夠順利做到，但在剪輯時被她刪掉了，「畢竟這部電影不是關於這隻狗能做什麼，而是關於牠向我們傳遞的情感，Kodi最美的地方，就是牠看人的眼神。」她也表示，目前Kodi已滿10歲，很高興牠在退休前能享受一些悠閒時光。

《被告汪星人》入選2024年坎城影展一種注目單元，並榮獲2024坎城影展「狗狗金棕櫚」最佳狗演員獎；此外也入選包括2024盧卡諾影展、2024華沙影展、2024布魯塞爾影展、2024法國昂古萊姆影展、2024釜山影展以及2024年金馬國際影展。

《被告汪星人》描述一位滿腔熱血卻屢戰屢敗的律師艾薇兒（莉蒂西亞杜希 飾），為了挽救她岌岌可危的職業生涯，接下了一個看似不可能的任務：為一隻因咬傷人而面臨安樂死危機的狗狗「宇宙」辯護。 這場史無前例的狗狗審判，不僅是對法律的挑戰，更是對社會倫理的拷問。《被告汪星人》將於4月2日春假連假正式在台上映。

 

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