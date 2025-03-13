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邰智源花蓮拍攝出狀況！　見一幕感動泛淚：有點撐不住

記者孟育民／台北報導

由邰智源與邵大倫主持的全新旅遊實境節目《來去恁兜洗魂舒》，倆人探訪花蓮玉里天主堂法裔神父劉一峰，邰智源分享幕後故事，原來拍攝當日因神父臨時需要幫助他人，讓團隊整整等了兩個小時才錄影。然而，這段時間卻讓他們見證了神父平等對待所有人的態度，也親眼看到教堂內幫助許多弱勢族群的場景。邰智源回憶：「神父的眼神讓我至今印象深刻，眼裡充滿慈愛，我其實當下有點撐不住，我的眼睛已經泛淚但不敢流下來，那種關懷與奉獻精神真的很感動。」

▲▼《來去恁兜洗魂舒》花蓮天主堂拍攝遇狀況。（圖／公視提供）

▲《來去恁兜洗魂舒》花蓮天主堂拍攝遇狀況，神父劉一峰善舉感動人。（圖／公視提供）

今年83歲的劉一峰神父，25歲遠渡重洋來台傳道，從不會中文到用流利台語與主持人溝通，一晃眼已住在台灣58年。他透露玉里天主堂一直透過資源回收將物資整合再利用，幫助那些流落街頭的社會邊緣人及弱勢貧困家庭賺些微薄小利，不料5年前一場大火燒毀資源回收倉庫，心血付之一炬，在困難的時候台灣各界湧入捐獻與物資幫助他們，「我很感謝台灣人，他們很慷慨，好多人都寄錢過來，才兩天就能夠修復燒掉的東西。」

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邵大倫在旁聽了頻頻挪開眼鏡偷偷擦淚，感動回應劉一峰神父，「神父都在感謝人，但台灣人才要感謝你奉獻一生在這片土地上。」

▲▼《來去恁兜洗魂舒》花蓮天主堂拍攝遇狀況。（圖／公視提供）

▲邰智源與邵大倫都神父感動。（圖／公視提供）

此外，兩人在花蓮最後一站先是拜訪返鄉遊子朝思暮想的玉里鎮「玉里麵」，體驗「玉發製麵廠」從麵糰變成麵條的過程，親眼見證美味的秘訣！另外在臺灣第一座有機村「羅山村」則有一對年輕建築師與日本妻定居在此，在當地成立生態村，眾人彎腰徒手割稻，體驗製作味噌與酒釀，還到泥火山取水親自製作火山豆腐，晚間泡澡時搭配親手製作的酒釀入浴，讓邵大倫直呼，「這個地方人才濟濟，真的讓人捨不得離開。」

▲▼《來去恁兜洗魂舒》花蓮天主堂拍攝遇狀況。（圖／公視提供）

▲兩人在當地體驗文化。（圖／公視提供）

▲▼《來去恁兜洗魂舒》花蓮天主堂拍攝遇狀況。（圖／公視提供）

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邰智源, 木曜, 來去恁兜洗魂舒, 邵大倫, 劉一峰, 神父

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