楊祐寧家裡是女生宿舍！　親曝超強求生欲：奉勸所有男性坐著尿尿

記者黃庠棻／台北報導

近年來，影視作品對親密關係的探討越來越深入，從現代婚姻困境、不孕議題、親子創傷、到婆媳關係等，無一不引發觀眾熱烈討論。而話題劇《今夜一起為愛鼓掌》更進一步探討女性成長、性觀念與親密關係，表面上「療性」，實則更「療心」，深挖婚姻與感情中的核心課題，包含溝通、妥協與自我覺察。

▲《今夜一起為愛鼓掌》即將在Netflix上架。（圖／壹壹影業提供）

知名占星學專家「白瑜心星占星」力推「真正的親密關係是沒有捷徑可走的，總是要透過各種方式的相處與磨合，才能看出兩個人能不能長久。尤其，身體的親密感和心靈的親密感，是永遠繞不開的議題。」該劇將於3月17日正式登陸 Netflix，預料將再次掀起話題熱潮。



《今夜一起為愛鼓掌》透過個案間的性諮商，深入剖析伴侶關係與情感問題，劇中更不避諱地探討性知識，尤其關注女性對自身需求的覺察與界線。飾演性治療師張佳晨的楊謹華直言「很多人對性避而不談，直到問題惡化或身體抗議才開始正視它。」她認為，身體自主權與性教育不應該是禁忌，而是每個人都應該學習的基本知識。

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▲《今夜一起為愛鼓掌》即將在Netflix上架。（圖／壹壹影業提供）

楊謹華說道「我們在劇中不會用『妹妹』這類代稱，而是直接說『陰蒂』，因為這跟眼睛、鼻子一樣，都是身體的一部分。」透過這樣直接而健康的態度，能讓更多人真正理解自己的身體，並學會如何保護自己。然而在性觀念上，楊謹華坦言自己與角色有很大不同「佳晨的身體界線比較寬鬆，認為只要開心，就可以接受一夜情，對不同性別也保持開放。但我自己比較傳統，會先確定自己的感受，才會進一步發展親密關係。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》即將在Netflix上架。（圖／壹壹影業提供）



劇中不僅探討性，更深入婚姻與家庭中的溝通困境。Ella在劇中飾演的青語與丈夫阿哲（楊祐寧飾）陷入溝通僵局，兩人明明彼此相愛，卻因瑣事頻頻爭執，甚至選擇沉默來避免衝突。這樣的交流困境，在現實生活中也常見於夫妻、家人、朋友，甚至婆媳之間。

▲《今夜一起為愛鼓掌》即將在Netflix上架。（圖／壹壹影業提供）

談到溝通的重要性，三位主演楊謹華、Ella與楊祐寧都認為「直接說出口」才是關鍵。Ella表示「溝通是需要練習的，我習慣用理智、冷靜且溫和的方式描述事情，不會用情緒表達，避免讓對方受傷。」楊祐寧則認為「不論是心平氣和的溝通，還是偶爾爭吵，都是為了讓對方更了解自己，進而增進彼此關係。」楊謹華也說「好的溝通不是為了爭輸贏，而是為了讓彼此更理解對方，去顧慮彼此的想法，才能找到真正的平衡點，讓關係更健康、和諧。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》即將在Netflix上架。（圖／壹壹影業提供）



近期，關於夫妻間「生活習慣不同」的討論，也引起許多網友的熱議，劇中青語與阿哲曾產生爭執，像是發生「手油油卻亂擦在衣服上」或「食物的湯湯水水亂滴滿地」等看似微不足道的小事，卻成為吵架導火線。對此，楊祐寧幽默地建議「身為一個住在女生宿舍的人，我奉勸所有男性坐著尿尿！」詼諧言論令人莞爾一笑。

▲《今夜一起為愛鼓掌》即將在Netflix上架。（圖／壹壹影業提供）

Ella則笑說「我生活習慣很好！」她分享自己的育兒經驗「我兒子以前洗完手不擦乾，地上都是水，結果不小心滑倒了。我就趁這個機會提醒他，洗完手、洗完澡要記得擦乾，這樣才不會弄得到處濕濕的。」楊謹華則提到自己如何調整壞習慣「以前我習慣晚睡晚起，導致身心狀態不佳，也失去生活的動力，後來透過調整作息，才重新找回穩定。」



從夫妻關係、性自主，到生活磨合，《今夜一起為愛鼓掌》以大膽而細膩的方式，探討愛情與婚姻中最容易被忽略的問題。有網友分享青語的角色，象徵著傳統女性的刻板印象，循規蹈矩、壓抑自身需求，從未真正直視自己的內在聲音。

而將青語詮釋得極具說服力的陳嘉樺，也鼓勵女性「每個人都是獨特的，要去多多傾聽、保護自己，而不是一味地壓抑躲避，認識自己的需求，才能真正照顧好自己的身體與心靈。」楊謹華也希望每位女性都能勇敢認識自己「無論你是像青語一樣正在尋找自我，還是像佳晨那樣勇敢做自己，最重要的是『好好愛護自己』！」