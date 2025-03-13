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Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

記者孟育民／台北報導

網紅眾量級Andy 11日晚間拋出震撼彈，指控前女友家寧一家的8大罪狀，，表示自己辛苦經營10年的頻道，一夕之間沒了控制權，內容曝光後，獲得廣大網友、同行的支持，影片短短一天已經破600萬觀看。如今他的Youtube訂閱也從21萬猛飆到突破百萬，僅花了32小時，成長速度驚人！對此，Andy也在13日深夜發聲感謝大家給予的溫暖。

▲▼Andy百萬訂閱。（圖／Andy老師YouTube頻道）

▲Andy頻道突破百萬訂閱。（圖／Andy老師YouTube頻道）

Andy Youtube頻道一天飆破百萬訂閱，對此他在深夜發文感謝：「感謝老天，把溫暖有愛的你們帶來我身邊。」網友紛紛在貼文底下給予鼓勵，表示：「恭喜百萬訂閱，這是你應得的」、「恭喜台灣最快百萬YouTuber的誕生」、「願不好的事情能儘快結束，更好的未來正在等著你，祝福你」。

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外送用▲▼Andy開撕家寧觀看破463萬　狂漲粉「有望成最快百萬YTR」。（圖／翻攝自Instagram／crowd520、andy1994x）

▲Andy開撕家寧獲得廣大迴響。（圖／翻攝自Instagram／crowd520、andy1994x）

對比家寧，不僅IG遭到大量網友砲轟，連同行的YTR都對她行為感到不解，最新貼文底下已經湧入4.2萬人留言，追蹤人數也從原先的69.3萬掉到64萬，面對輿論的撻罰，業配等商業合作都恐受到影響。不過先前面對指控，家寧經紀方表示：「事實不是如此。」表示目前正在擬定聲明，打算正面回應Andy。

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Andy, 眾量級, 家寧

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